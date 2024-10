Previsioni Meteo Poggibonsi: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Poggibonsi si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un’alta copertura nuvolosa e frequenti precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,4°C e i 22,9°C, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, prevalentemente da sud e sud-ovest. La probabilità di pioggia sarà elevata, con accumuli che si attesteranno intorno ai 1,05 mm nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 24,1 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma non si escluderanno brevi piovaschi.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature saliranno fino a 22,5°C intorno alle 11:00, mentre il vento si farà più sostenuto, con velocità che potranno raggiungere i 26,7 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 72%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge, che si presenteranno con intensità variabile. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,6°C e le raffiche di vento potranno arrivare fino a 37,9 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli che potrebbero superare i 0,88 mm.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,4°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, con un’alta probabilità di precipitazioni. Il vento si calmerà, ma rimarrà presente, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Poggibonsi indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Mercoledì 2 Ottobre, è consigliabile prepararsi a una giornata prevalentemente piovosa e nuvolosa, con temperature miti e vento moderato.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.2° perc. +16.4° prob. 40 % 8.7 SSE max 13.2 Scirocco 96 % 1012 hPa 4 pioggia leggera +16.9° perc. +17.1° 0.16 mm 9.9 SSE max 24.1 Scirocco 95 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +18.9° perc. +19.1° 0.62 mm 15.2 SSO max 33.1 Libeccio 88 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +21.6° perc. +21.8° 0.38 mm 22.2 S max 32.3 Ostro 77 % 1008 hPa 13 pioggia leggera +22.9° perc. +23° 0.62 mm 25.9 SSO max 33.4 Libeccio 67 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +18.6° perc. +18.8° 0.23 mm 8.5 SSO max 22.6 Libeccio 87 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +16.7° perc. +16.8° 0.44 mm 4.6 SE max 5.4 Scirocco 93 % 1008 hPa 22 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° prob. 49 % 4.6 O max 5.1 Ponente 90 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:49

