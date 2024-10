Previsioni Meteo Potenza: il bollettino per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai 15,4°C. Durante la mattina, le temperature saliranno a 17,1°C e la copertura nuvolosa diminuirà al 73%. Nel pomeriggio, il tempo migliorerà, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 20,5°C. Sabato, la notte inizierà con cielo parzialmente nuvoloso e temperature di 10,5°C. La mattina sarà serena, con un massimo di 21,6°C nel pomeriggio. Domenica, il cielo sarà coperto nella notte, ma si schiarirà durante il giorno, raggiungendo i 23,5°C nel pomeriggio.

Venerdì 11 Ottobre

Durante la notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,4°C, con una temperatura percepita di 15,1°C. La velocità del vento sarà di 9,1 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 15,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 14%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’84%.

Nella mattina, il cielo rimarrà ancora coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 17,1°C alle 08:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 14,2 km/h, mantenendo la direzione verso Ovest-Sud Ovest. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, con una percentuale che scenderà al 73% alle 09:00. La probabilità di pioggia rimarrà assente.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà ulteriormente, con il cielo che diventerà sereno. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà i 20,5°C, con una temperatura percepita di 19,6°C. La velocità del vento sarà di 19,9 km/h, sempre da Ovest-Sud Ovest. L’umidità scenderà al 38%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Infine, nella sera, il cielo presenterà nubi sparse. Alle 18:00, la temperatura scenderà a 12,1°C, con un’umidità che aumenterà nuovamente fino all’83%. La velocità del vento si ridurrà a 9,5 km/h, creando un’atmosfera più tranquilla. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre inizierà con un cielo parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa del 72%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,5°C e la temperatura percepita sarà di 10°C. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 4,8 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentandosi sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a 16,5°C, con una temperatura percepita di 15,9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,8 km/h. L’umidità scenderà al 64%, rendendo l’atmosfera più gradevole.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 21,6°C alle 13:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 9,3 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 38%, rendendo il clima particolarmente piacevole.

Nella sera, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Alle 20:00, la temperatura scenderà a 12,5°C, con un’umidità che aumenterà fino al 74%. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 0,7 km/h, creando un’atmosfera tranquilla e silenziosa.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di 11,9°C. La temperatura percepita sarà di 11,1°C. La velocità del vento sarà di 3 km/h, proveniente da Ovest, con un’umidità che si attesterà al 75%. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, presentandosi con poche nuvole. Alle 08:00, la temperatura salirà a 18,2°C, con una temperatura percepita di 17,5°C. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h, mantenendo una direzione da Ovest-Nord Ovest. L’umidità scenderà al 51%, rendendo l’atmosfera più fresca e piacevole.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature raggiungeranno un massimo di 23,5°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà a 8,4 km/h, proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 30%, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Nella sera, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa del 94%. Alle 20:00, la temperatura scenderà a 13,6°C, con un’umidità che aumenterà fino al 70%. La velocità del vento sarà di 1,9 km/h, creando un’atmosfera tranquilla per concludere il fine settimana.

In conclusione, il fine settimana a Potenza si preannuncia variabile, con un Venerdì inizialmente coperto che si trasformerà in una giornata di sole Sabato, seguita da una Domenica serena e piacevole. Le temperature saranno gradevoli, rendendo questo fine settimana ideale per attività all’aperto e per godere della bellezza del paesaggio autunnale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.