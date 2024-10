Previsioni Meteo Quarto: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Quarto indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19°C e i 22°C, mentre il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra i 4 km/h e i 11 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 19,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 81%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 6,9 km/h. L’umidità sarà al 68%, garantendo una notte tranquilla e senza precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con temperature che saliranno fino a 21,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 5%. Il vento, proveniente principalmente da direzioni settentrionali, si muoverà a una velocità di circa 10 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole e ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 65%. Il vento continuerà a soffiare da ovest con intensità moderata, creando una leggera brezza.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà cielo coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 19,8°C. L’umidità si attesterà attorno al 73%, e il vento si manterrà debole, rendendo la serata fresca e tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Quarto nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un possibile ritorno di condizioni più nuvolose e fresche. Martedì e mercoledì potrebbero portare un aumento delle precipitazioni, quindi si consiglia di monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nel meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Quarto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° Assenti 6.9 NO max 8.7 Maestrale 68 % 1020 hPa 3 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° Assenti 5.3 NNO max 6.8 Maestrale 71 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.3° perc. +18° Assenti 5.1 NNE max 5.8 Grecale 70 % 1019 hPa 9 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 1.9 E max 3.9 Levante 59 % 1020 hPa 12 cielo sereno +21.9° perc. +21.6° Assenti 10.1 O max 8.7 Ponente 56 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.5° perc. +21.2° Assenti 11.5 O max 10.9 Ponente 58 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 8 ONO max 9.1 Maestrale 67 % 1019 hPa 21 cielo coperto +20.1° perc. +20° Assenti 6.4 NO max 7.5 Maestrale 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.