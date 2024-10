Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giuseppe Vesuviano di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che si attesterà intorno ai 21°C. La presenza di nuvole e una leggera brezza accompagneranno la giornata, rendendo il clima gradevole, ma con una certa umidità nell’aria.

Nella notte, il meteo si presenterà con un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 19°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la probabilità di precipitazioni sarà bassa, intorno al 24%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, proveniente da Ovest, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 21°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 59%, rendendo l’aria leggermente umida ma comunque confortevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, e le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 67%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, e la velocità del vento sarà ridotta, rendendo l’atmosfera più tranquilla. L’umidità si manterrà attorno al 70%, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuseppe Vesuviano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Si prevede che il clima rimarrà gradevole, con occasionali schiarite, rendendo le giornate adatte per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.6° perc. +20.7° prob. 82 % 10.3 O max 18.8 Ponente 77 % 1009 hPa 3 cielo coperto +18.8° perc. +18.7° prob. 4 % 8.2 O max 13.6 Ponente 75 % 1010 hPa 6 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° Assenti 5 SO max 11.7 Libeccio 75 % 1012 hPa 9 nubi sparse +21° perc. +20.7° Assenti 10.7 SO max 15.1 Libeccio 59 % 1013 hPa 12 nubi sparse +21.2° perc. +20.9° Assenti 11.6 OSO max 15 Libeccio 59 % 1013 hPa 15 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° prob. 4 % 10.7 OSO max 13.8 Libeccio 62 % 1014 hPa 18 cielo coperto +19.3° perc. +19° Assenti 4.8 SSO max 6.4 Libeccio 67 % 1015 hPa 21 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° Assenti 2.4 SE max 3.4 Scirocco 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:23

