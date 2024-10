Previsioni Meteo Sant’Antimo: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 19 Ottobre, Sant’Antimo si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un’abbondante pioggia e un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano che le precipitazioni saranno costanti e di intensità variabile, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con una percentuale del 100%, e l’umidità si attesterà su valori elevati, intorno all’86%. La situazione sarà ulteriormente complicata da venti moderati provenienti da direzioni variabili, che contribuiranno a rendere l’atmosfera piuttosto fresca.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia moderata e forte pioggia intermittente, con temperature che scenderanno fino a 18,2°C. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 16,5 km/h. La mattina continuerà a essere caratterizzata da pioggia leggera, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C e una leggera diminuzione della velocità del vento.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento temporaneo, con la possibilità di un cielo coperto ma senza precipitazioni significative. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, mentre l’umidità rimarrà alta. Tuttavia, le condizioni di cielo coperto persisteranno, mantenendo un’atmosfera grigia e umida.

La sera porterà con sé un cielo completamente coperto, senza precipitazioni, ma con temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Antimo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un’alta probabilità di pioggia e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani, si prevede un lieve miglioramento, ma le nuvole e l’umidità rimarranno predominanti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Sant’Antimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +19.6° perc. +19.8° 1.82 mm 12.2 SSO max 21 Libeccio 86 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +18.5° perc. +18.7° 1.36 mm 4.5 NNO max 7.6 Maestrale 90 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +18.8° perc. +19° 0.16 mm 2.7 N max 3.9 Tramontana 87 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.62 mm 7 NNO max 10.9 Maestrale 86 % 1013 hPa 12 forte pioggia +18.3° perc. +18.6° 4.87 mm 7.5 SO max 12.1 Libeccio 91 % 1012 hPa 15 cielo coperto +19° perc. +19.1° prob. 79 % 1.5 N max 3.6 Tramontana 80 % 1013 hPa 18 cielo coperto +18.2° perc. +18.3° prob. 75 % 5.3 NNE max 6.5 Grecale 84 % 1014 hPa 21 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° prob. 6 % 4.9 NNE max 5.5 Grecale 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:12

