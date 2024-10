Previsioni Meteo Torre Annunziata: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Torre Annunziata indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo sereno e nuvoloso. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno i 22°C intorno alle 11:00. La brezza leggera proveniente da sud-ovest contribuirà a rendere l’aria piacevole, con un’umidità che si manterrà attorno al 51%. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un clima gradevole, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si registreranno disagi significativi.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 20°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera ancora confortevole. L’umidità si attesterà attorno al 60%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 13 Ottobre a Torre Annunziata suggeriscono una giornata variabile, con un inizio soleggiato e un successivo aumento della nuvolosità. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20-22°C. Sarà quindi opportuno approfittare della giornata di domenica per attività all’aperto, prima dell’arrivo di un possibile peggioramento nei giorni a seguire.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Torre Annunziata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° Assenti 2.8 SSO max 3.3 Libeccio 72 % 1019 hPa 3 cielo coperto +19.1° perc. +19° Assenti 3 S max 3.4 Ostro 75 % 1019 hPa 6 cielo coperto +19° perc. +18.9° Assenti 3.6 SSO max 4.5 Libeccio 76 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21.6° perc. +21.4° Assenti 6.6 SO max 7.6 Libeccio 59 % 1020 hPa 12 cielo sereno +22.6° perc. +22.2° Assenti 9.6 OSO max 9.7 Libeccio 48 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.8° perc. +21.4° Assenti 8.9 O max 8.7 Ponente 51 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.9° perc. +20.5° Assenti 7.4 ONO max 7.6 Maestrale 56 % 1019 hPa 21 nubi sparse +20.2° perc. +19.9° Assenti 3.6 NNO max 4.4 Maestrale 60 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:20

