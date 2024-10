Previsioni Meteo Torre del Greco: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Torre del Greco indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con occasionali annuvolamenti e possibilità di pioggia leggera nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17°C e i 21°C, mentre il vento si presenterà debole, con raffiche che non supereranno i 11 km/h.

Nella notte, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 18°C. La copertura nuvolosa sarà limitata al 20%, con una leggera probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 40%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1013 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 09:00, quando si registrerà un incremento della copertura nuvolosa al 16% e la possibilità di pioggia leggera. Le temperature saliranno fino a 20°C intorno alle 12:00, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 56% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mantenere condizioni di poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La ventilazione sarà moderata, con velocità che varieranno tra i 9 km/h e i 11 km/h. La pressione atmosferica rimarrà costante, favorendo un clima stabile e gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Le condizioni di poche nuvole persisteranno, con un’umidità che si manterrà attorno al 61%. Non si prevedono precipitazioni significative, e il vento continuerà a essere debole, creando un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 6 Ottobre a Torre del Greco suggeriscono una giornata all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature piacevoli e poche nuvole. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile incremento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature, ma senza eventi meteorologici estremi. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un fine settimana sereno, ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18° perc. +17.6° prob. 40 % 2.8 SSO max 4.2 Libeccio 70 % 1013 hPa 3 cielo sereno +17.5° perc. +17.2° prob. 27 % 3.7 S max 4.8 Ostro 72 % 1012 hPa 6 cielo sereno +17.7° perc. +17.4° prob. 27 % 2.8 SE max 5.1 Scirocco 73 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +19.9° perc. +19.6° 0.11 mm 3.6 SO max 5.5 Libeccio 63 % 1014 hPa 12 poche nuvole +21° perc. +20.6° prob. 10 % 9.8 OSO max 10.3 Libeccio 57 % 1014 hPa 15 poche nuvole +20.5° perc. +20.1° Assenti 9.5 OSO max 10.2 Libeccio 58 % 1014 hPa 18 poche nuvole +19.7° perc. +19.4° Assenti 5.1 OSO max 6.1 Libeccio 61 % 1015 hPa 21 poche nuvole +19.5° perc. +19° Assenti 2.7 SO max 3.6 Libeccio 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:31

