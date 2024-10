Previsioni Meteo Villaricca: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Villaricca indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più stabile. Durante la notte, si registreranno piogge leggere e moderate, mentre nella mattina ci sarà un miglioramento con la presenza di nubi sparse. Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. La sera si presenterà con un cielo coperto, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le previsioni del tempo evidenzieranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 19°C, con una percezione leggermente più alta. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da direzioni variabili, con raffiche che potranno raggiungere i 11,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’84%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente. Le piogge si attenueranno, e si assisterà a un aumento della temperatura che raggiungerà i 22°C intorno alle 10:00. Le nubi sparse daranno spazio a momenti di sole, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 31%. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 7 km/h, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo mostreranno un ulteriore miglioramento, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con poche nuvole che non impediranno l’ingresso di raggi solari. Le condizioni di vento saranno più vivaci, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h. L’umidità scenderà, portando a un clima più secco e gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà nuovamente, mantenendo una temperatura intorno ai 20°C. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà attorno al 72%. Le condizioni di vento continueranno a essere moderate, con una direzione costante da Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Villaricca suggeriscono una giornata che inizierà con piogge, ma che si evolverà verso condizioni più stabili e piacevoli nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19° perc. +19.1° 0.12 mm 7.5 NE max 11.5 Grecale 84 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.1° perc. +18.2° 2.39 mm 9.2 SE max 12 Scirocco 88 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +18° perc. +18.1° 1.28 mm 6.5 S max 9.4 Ostro 86 % 1016 hPa 9 nubi sparse +20.9° perc. +20.8° prob. 67 % 7.1 E max 11.3 Levante 68 % 1018 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +22.7° prob. 59 % 7.8 E max 13.4 Levante 58 % 1018 hPa 15 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° prob. 55 % 10.8 NE max 18.3 Grecale 60 % 1019 hPa 18 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° prob. 40 % 12.2 NE max 23.7 Grecale 72 % 1021 hPa 21 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° prob. 7 % 12.8 NE max 22.5 Grecale 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:11

