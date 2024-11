Meteo Acireale, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acireale indicano un Venerdì 15 Novembre caratterizzato da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Durante la notte, si registreranno poche nuvole con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La mattina porterà piogge leggere, con una temperatura che salirà fino a 17,5°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature in calo, mentre la sera vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, accompagnato da un cielo prevalentemente sereno.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Acireale si troverà sotto un cielo quasi sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 21%. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 74% e il 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1016 hPa.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un incremento della nuvolosità e a piogge leggere, che si protrarranno fino alle 11:00. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,5°C alle 11:00, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 42%. Il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra i 5,9 km/h e i 16,2 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 12:00, il cielo si schiarirà parzialmente, con nubi sparse e temperature che scenderanno gradualmente fino a 14,8°C alle 17:00. La probabilità di precipitazioni diventerà molto bassa, attestandosi attorno all’1%. L’umidità rimarrà elevata, ma la pressione atmosferica inizierà a salire, raggiungendo i 1018 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si aggireranno intorno ai 13°C. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 22%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità comprese tra i 8,4 km/h e i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acireale nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo un Venerdì caratterizzato da piogge leggere e temperature fresche, il weekend si preannuncia con cieli sereni e temperature in aumento. Pertanto, si consiglia di approfittare delle belle giornate che seguiranno, pianificando attività all’aperto per godere del clima più mite.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +14.9° perc. +14.5° prob. 14 % 5.9 ONO max 6.6 Maestrale 78 % 1016 hPa 5 poche nuvole +14.7° perc. +14.2° prob. 29 % 7.2 NO max 8.4 Maestrale 74 % 1015 hPa 8 pioggia leggera +15.6° perc. +15.2° 0.24 mm 7.1 NO max 9.9 Maestrale 73 % 1016 hPa 11 pioggia leggera +17.5° perc. +16.9° 0.12 mm 6.3 NNO max 16.2 Maestrale 60 % 1016 hPa 14 nubi sparse +17.5° perc. +16.7° prob. 1 % 10.9 N max 15.7 Tramontana 54 % 1016 hPa 17 nubi sparse +14.8° perc. +14° Assenti 12.1 N max 17.2 Tramontana 64 % 1018 hPa 20 nubi sparse +14° perc. +13.2° Assenti 9.7 NNO max 15.4 Maestrale 67 % 1019 hPa 23 poche nuvole +13.5° perc. +12.6° Assenti 8.4 NNO max 11.9 Maestrale 65 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:46

