Meteo Palermo, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Palermo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente mite e nuvoloso. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 17,9°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con poche nuvole e temperature in aumento. Nel pomeriggio, le nubi torneranno a farsi più fitte, ma senza precipitazioni significative. La sera si presenterà con condizioni simili a quelle della notte, mantenendo un clima fresco e gradevole.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Palermo registrerà nubi sparse con una temperatura di 17,9°C e una leggera brezza proveniente da sud. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 61%, con un’umidità che si aggirerà intorno al 77%. Le temperature percepite saranno leggermente inferiori, intorno ai 17,8°C. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà gradualmente, raggiungendo i 17,2°C alle 23:00.

La mattina si presenterà con un clima più sereno, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 21,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà al 19%, favorendo un’ottima visibilità e una sensazione di benessere. I venti saranno leggeri, provenienti da est-nord-est, con velocità che varieranno tra i 4 e i 7 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno delle nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,7°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 72%, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 59%. I venti continueranno a soffiare leggeri, rendendo la giornata comunque gradevole.

La sera porterà nuovamente nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 17,5°C alle 21:00. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 74%, mentre la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 52%. Le condizioni rimarranno stabili, senza segni di maltempo imminente.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, il che suggerisce un inizio di Novembre all’insegna della tranquillità climatica. Gli amanti del clima temperato potranno godere di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature fresche della notte e della sera offriranno un piacevole contrasto rispetto al calore diurno.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 2.8 S max 2.7 Ostro 76 % 1023 hPa 5 nubi sparse +17° perc. +16.7° Assenti 3.3 SSE max 3.9 Scirocco 73 % 1023 hPa 8 poche nuvole +19.7° perc. +19.4° Assenti 4.4 E max 5.8 Levante 64 % 1023 hPa 11 poche nuvole +21.7° perc. +21.3° Assenti 6.7 NE max 6.8 Grecale 53 % 1022 hPa 14 nubi sparse +21.4° perc. +21° Assenti 8.9 NE max 8.6 Grecale 55 % 1021 hPa 17 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° Assenti 8.4 E max 9.3 Levante 73 % 1022 hPa 20 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 6.7 ESE max 7.4 Scirocco 74 % 1023 hPa 23 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° Assenti 6.9 ESE max 8.1 Scirocco 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 17:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.