Meteo Palermo, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

Le previsioni meteo per Palermo di Venerdì 15 Novembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera che si protrarranno fino alla mattina. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di momenti di cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 15,1°C e 17,1°C, mentre la velocità del vento varierà, con punte fino a 19,6 km/h.

Durante la notte, Palermo sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 12%. Le temperature si manterranno attorno ai 15,9°C, con una percezione leggermente inferiore a causa dell’umidità che si aggirerà intorno all’82%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 11,4 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare pioggia leggera fino alle ore 09:00, quando si passerà a nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16,9°C alle 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, con un’umidità che scenderà al 60% entro le ore centrali della giornata. Il vento si manterrà vivace, con velocità che toccheranno i 19,6 km/h.

Nel pomeriggio, Palermo godrà di un cielo sereno con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,4°C. L’assenza di precipitazioni e la bassa copertura nuvolosa, che scenderà a solo 1%, offriranno un clima piacevole. L’umidità si attesterà intorno al 63%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord, mantenendosi su valori moderati.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno attorno ai 15,5°C, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 64%. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo indicano un miglioramento significativo nel corso della giornata di Venerdì. Le condizioni meteo si presenteranno favorevoli, con un clima mite e asciutto che caratterizzerà il pomeriggio e la sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore stabilizzarsi delle condizioni atmosferiche, con temperature simili e una diminuzione della nuvolosità. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima piacevole e temperato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15.4° perc. +15.2° 0.44 mm 11.7 ONO max 13.5 Maestrale 84 % 1017 hPa 5 pioggia leggera +15.9° perc. +15.6° 0.67 mm 13.1 NO max 15.3 Maestrale 81 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +16.8° perc. +16.3° 0.29 mm 19 NNO max 23.6 Maestrale 70 % 1018 hPa 11 nubi sparse +16.9° perc. +16.3° prob. 43 % 19.2 NO max 24.2 Maestrale 60 % 1019 hPa 14 cielo sereno +16.8° perc. +16.1° Assenti 16.5 NNO max 20.4 Maestrale 60 % 1019 hPa 17 cielo sereno +15.1° perc. +14.5° Assenti 13.5 NE max 15.7 Grecale 69 % 1020 hPa 20 nubi sparse +15.5° perc. +14.8° Assenti 10.2 NNE max 11.6 Grecale 64 % 1021 hPa 23 nubi sparse +15.4° perc. +14.6° Assenti 6.1 NNO max 7.4 Maestrale 64 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:52

