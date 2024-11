Meteo Potenza, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 25 Novembre, Potenza si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori piuttosto freschi, oscillando tra +3°C durante la notte e un massimo di +13°C nel corso della mattina. La ventilazione sarà leggera, con raffiche provenienti da Sud Ovest, e l’umidità si manterrà su livelli moderati. Le previsioni del tempo indicano assenza di precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, Potenza registrerà un cielo coperto con temperature che scenderanno fino a +3,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, ma non si prevedono precipitazioni. La mattina si aprirà con un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i +12,5°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo un clima più secco e gradevole. La ventilazione rimarrà leggera, con velocità attorno ai 5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +10°C, mantenendo il cielo sereno. L’intensità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità continuerà a salire leggermente, ma senza compromettere il comfort climatico. La giornata si concluderà con una sera altrettanto serena, con temperature che scenderanno lentamente fino a +6°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Potenza indicano un Lunedì caratterizzato da un clima stabile e sereno, con temperature fresche ma piacevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni termiche. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +3.8° perc. +2.6° Assenti 5.3 SO max 5.1 Libeccio 51 % 1033 hPa 4 cielo coperto +3.3° perc. +3.3° Assenti 4.6 SO max 4.4 Libeccio 43 % 1032 hPa 7 cielo sereno +5° perc. +4.1° Assenti 5 SO max 4.9 Libeccio 38 % 1031 hPa 10 cielo sereno +11.6° perc. +9.4° Assenti 5.1 OSO max 5.9 Libeccio 25 % 1028 hPa 13 cielo sereno +13.1° perc. +11.4° Assenti 4.9 O max 7.4 Ponente 38 % 1026 hPa 16 cielo sereno +8° perc. +8° Assenti 3 SO max 3.9 Libeccio 66 % 1026 hPa 19 cielo sereno +6.8° perc. +5.9° Assenti 5.8 SO max 5.4 Libeccio 81 % 1027 hPa 22 cielo sereno +6.4° perc. +5° Assenti 7 SO max 6.5 Libeccio 86 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.