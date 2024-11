Previsioni Meteo Acireale: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Acireale si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con piogge moderate, che si intensificheranno durante le prime ore della notte. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 15,5°C e 16,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si attesterà intorno al 93%.

Nella notte, le piogge moderate continueranno a cadere, con intensità che varierà da leggera a moderata. La temperatura percepita si manterrà costante attorno ai 15,6°C, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 14 km/h, proveniente da Est-Sud Est. Le precipitazioni totali della notte raggiungeranno circa 15 mm, contribuendo a un elevato livello di umidità.

Durante la mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge moderate che persisteranno fino a metà giornata. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 16,6°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno toccare i 22 km/h. La copertura nuvolosa resterà al 100%, e le precipitazioni continueranno a cadere, sebbene con un’intensità leggermente ridotta rispetto alla notte.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con le piogge che diventeranno più leggere. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,3°C. Tuttavia, l’umidità rimarrà alta, attorno all’80%, e il vento si farà più debole, con velocità che scenderanno a 5,9 km/h. Le precipitazioni si ridurranno notevolmente, ma non si escludono brevi rovesci.

La sera porterà con sé un ulteriore calo delle precipitazioni, che diventeranno sporadiche e di lieve intensità. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, ma l’umidità rimarrà elevata. Il vento continuerà a essere leggero, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acireale nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo, poiché la situazione potrebbe variare. Domani, si prevede un cielo più sereno e temperature in aumento, mentre dopodomani si assisterà a un ulteriore miglioramento, con condizioni di meteo più stabili.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

2 pioggia moderata +15.8° perc. +15.8° 2.35 mm 14.5 ESE max 20.3 Scirocco 92 % 1016 hPa 5 forte pioggia +15.7° perc. +15.6° 4.95 mm 15.4 ESE max 21.4 Scirocco 89 % 1015 hPa 8 pioggia moderata +16.3° perc. +16.2° 2.92 mm 15.4 ESE max 20 Scirocco 86 % 1016 hPa 11 pioggia moderata +16.6° perc. +16.6° 1.99 mm 18.6 ESE max 21.8 Scirocco 87 % 1015 hPa 14 pioggia moderata +17.2° perc. +17.1° 1.22 mm 9.3 SE max 13.8 Scirocco 82 % 1014 hPa 17 pioggia leggera +16.8° perc. +16.6° 0.28 mm 4.3 ESE max 7.9 Scirocco 81 % 1015 hPa 20 pioggia leggera +16.5° perc. +16.4° 0.44 mm 4 ESE max 7.8 Scirocco 83 % 1016 hPa 23 pioggia leggera +16.5° perc. +16.3° 0.14 mm 3.5 SSE max 7.9 Scirocco 83 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:48

