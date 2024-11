Previsioni Meteo Acireale: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acireale indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con temperature che si manterranno attorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 99%, e il vento soffierà da est a una velocità di circa 17,8 km/h. Con l’arrivo del mattino, le previsioni del tempo evidenzieranno un proseguimento delle piogge, che si intensificheranno leggermente, ma si prevede anche un graduale miglioramento nel pomeriggio.

Durante la mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, con temperature che varieranno tra i 16,4°C e i 18,1°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, oscillando tra il 66% e il 88%. La velocità del vento sarà più contenuta, con raffiche che non supereranno i 12,5 km/h. A partire dal pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: le piogge si attenueranno e si passerà a condizioni di cielo poco nuvoloso. Le temperature raggiungeranno un massimo di 18,4°C e la copertura nuvolosa scenderà drasticamente, fino a un 17% di nuvolosità. Questo miglioramento porterà a un clima più gradevole, con un’umidità che si manterrà attorno al 75%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della nuvolosità, con la presenza di nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una brezza leggera. Le condizioni di umidità rimarranno stabili, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Acireale nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di piogge, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno gradevoli. Domani e dopodomani, ci si aspetta un clima più secco e soleggiato, con temperature in lieve aumento, rendendo Acireale un luogo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.5° perc. +16.5° 0.79 mm 15.9 ESE max 19.5 Scirocco 87 % 1018 hPa 5 pioggia moderata +16.4° perc. +16.4° 1.19 mm 12.5 ESE max 15.4 Scirocco 86 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +16.8° perc. +16.8° 0.95 mm 8.5 SE max 11.5 Scirocco 85 % 1020 hPa 11 pioggia leggera +18° perc. +17.9° 0.22 mm 8.5 SE max 10.5 Scirocco 78 % 1020 hPa 14 pioggia leggera +18.3° perc. +18.1° 0.11 mm 6.5 SSE max 9 Scirocco 75 % 1019 hPa 17 poche nuvole +17.1° perc. +17° prob. 29 % 3.2 S max 5.5 Ostro 80 % 1019 hPa 20 nubi sparse +16.5° perc. +16.3° prob. 2 % 7.7 OSO max 10 Libeccio 80 % 1020 hPa 23 nubi sparse +16.1° perc. +15.7° prob. 14 % 10.5 O max 14.9 Ponente 75 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:47

