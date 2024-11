Previsioni Meteo Acireale: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acireale di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,1°C. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma si registreranno già le prime piogge leggere. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno, e si assisterà a un incremento delle piogge, con temperature che scenderanno fino a 15,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e l’umidità si manterrà elevata, intorno all’84%.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno la persistenza della pioggia leggera, con temperature stabili attorno ai 15,8°C. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 5,6 km/h e i 7,7 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. La pioggia continuerà a cadere, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,57 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 15,3°C. Le condizioni di pioggia leggera si manterranno, con una copertura nuvolosa che rimarrà costante al 100%. L’umidità si manterrà alta, contribuendo a un clima piuttosto umido e fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per Acireale nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento. Lunedì e martedì si prevede un proseguimento delle condizioni piovose, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 17°C. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero arrivare solo a metà settimana. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una settimana di pioggia e temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° prob. 19 % 3.8 SE max 6.4 Scirocco 72 % 1020 hPa 5 pioggia leggera +16.2° perc. +15.9° 0.13 mm 2.9 E max 6.5 Levante 76 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +16.3° perc. +16° 0.2 mm 3.1 ENE max 8.1 Grecale 78 % 1020 hPa 11 pioggia leggera +15.6° perc. +15.5° 0.79 mm 3.3 NNO max 5.3 Maestrale 85 % 1019 hPa 14 pioggia leggera +15.8° perc. +15.7° 0.41 mm 5.6 NE max 8.1 Grecale 84 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +15.6° perc. +15.4° 0.28 mm 7.8 ENE max 10 Grecale 85 % 1019 hPa 20 pioggia leggera +15.4° perc. +15.2° 0.2 mm 5.3 NNE max 8.9 Grecale 84 % 1019 hPa 23 pioggia leggera +15.4° perc. +15.2° 0.13 mm 5.2 N max 7.9 Tramontana 84 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.