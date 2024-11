Previsioni Meteo Lavello: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lavello di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 21,5°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 12°C durante la notte. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da nubi sparse a momenti di cielo sereno, soprattutto nelle ore centrali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 13°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 60%.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che salirà fino a 21°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che toccheranno il 93%. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 12 km/h. L’umidità, in questa fase della giornata, scenderà progressivamente, raggiungendo il 31%.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con un cielo sereno e una temperatura che toccherà il picco di 21,5°C. La copertura nuvolosa diminuirà drasticamente, portandosi al 6%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 21 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 29%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, con una temperatura che si abbasserà fino a 13°C. La velocità del vento rimarrà moderata, intorno agli 8 km/h, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 73%. Le condizioni meteo si manterranno stabili, senza precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lavello nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa variabile. Si prevede che il clima rimarrà gradevole, rendendo possibile godere di attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.9° perc. +11.8° Assenti 6.7 SO max 6.6 Libeccio 60 % 1023 hPa 4 nubi sparse +12.2° perc. +11° Assenti 7.1 SO max 6.7 Libeccio 58 % 1022 hPa 7 nubi sparse +15° perc. +13.8° Assenti 5.9 SO max 7.4 Libeccio 48 % 1023 hPa 10 cielo coperto +20.1° perc. +19.1° Assenti 10.7 NNO max 13.6 Maestrale 33 % 1022 hPa 13 cielo sereno +21.5° perc. +20.5° Assenti 15.5 NNO max 17.5 Maestrale 29 % 1021 hPa 16 nubi sparse +16.3° perc. +15.3° Assenti 10.9 NO max 17.4 Maestrale 52 % 1021 hPa 19 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° Assenti 9 ONO max 15.6 Maestrale 73 % 1023 hPa 22 nubi sparse +13.2° perc. +12.4° Assenti 8.4 O max 13.3 Ponente 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.