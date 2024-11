Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Giovedì 28 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +16°C durante la notte. La mattina, la copertura nuvolosa aumenterà fino all’80%, con temperature che raggiungeranno +17,7°C. Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento, con cielo sereno e una temperatura massima di +19,9°C. La sera, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature attorno a +16,1°C. Venerdì 29 Novembre, il cielo sarà sereno con temperature intorno a +15,7°C. Tuttavia, Sabato 30 Novembre porterà pioggia moderata, con temperature in calo fino a +12°C e un aumento dell’umidità.

Giovedì 28 Novembre

Durante la notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 29%. La temperatura si attesterà intorno ai +16°C, mentre la temperatura percepita sarà di +15,6°C. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche fino a 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, e la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 80%. Le temperature saliranno, raggiungendo i +17,7°C alle 08:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 3,4 km/h, mentre l’umidità scenderà leggermente al 67%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, attestandosi a 1025 hPa.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si presenterà sereno alle 14:00. La temperatura massima raggiungerà i +19,9°C, mentre la temperatura percepita sarà di +19,5°C. La velocità del vento sarà di 4,4 km/h e la copertura nuvolosa scenderà al 11%. L’umidità si attesterà attorno al 60%, con una pressione atmosferica di 1023 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno a +16,1°C alle 21:00. La velocità del vento aumenterà a 9,6 km/h, proveniente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Venerdì 29 Novembre

La notte di Venerdì 29 Novembre si presenterà con un cielo sereno, con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,7°C, mentre la temperatura percepita sarà di +15,4°C. La velocità del vento sarà di 11,3 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 12,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a +17,7°C alle 09:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 12,4 km/h, mentre l’umidità scenderà al 67%. La pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi, attestandosi a 1022 hPa.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 54% alle 15:00. Le temperature scenderanno a +18°C, mentre la temperatura percepita sarà di +17,6°C. La velocità del vento aumenterà a 17,5 km/h, con un’umidità che si attesterà al 70% e una pressione atmosferica di 1020 hPa.

Nella sera, si prevede l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 19:00, con una copertura nuvolosa che salirà fino al 93%. La temperatura scenderà a +16,6°C, mentre la temperatura percepita sarà di +16,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 16,6 km/h, con un’umidità che raggiungerà l’80% e una pressione atmosferica di 1019 hPa.

Sabato 30 Novembre

La notte di Sabato 30 Novembre si prevede caratterizzata da pioggia moderata, con una copertura nuvolosa del 82%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di +15,2°C. La velocità del vento sarà di 14,4 km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 18,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, e la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Nella mattina, la situazione non migliorerà, con pioggia leggera prevista fino alle 09:00. Le temperature scenderanno a +14,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di +13,3°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 14 km/h, con un’umidità che si attesterà al 64%. La pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi, attestandosi a 1019 hPa.

Nel pomeriggio, si prevede un proseguimento della pioggia leggera, con temperature che scenderanno ulteriormente a +12,1°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà a 20,1 km/h, mentre l’umidità si attesterà al 74%. La pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Infine, nella sera, la pioggia leggera continuerà, con temperature che si manterranno attorno ai +12°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 21,3 km/h, con un’umidità che raggiungerà l’81% e una pressione atmosferica di 1019 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Palermo si preannuncia variabile. Giovedì e Venerdì offriranno condizioni meteo più favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Tuttavia, Sabato porterà un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. Si consiglia di prepararsi adeguatamente per le condizioni meteorologiche in evoluzione.

