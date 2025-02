Allerta Meteo, il Ciclone di San Valentino ha raggiunto l’Italia: maltempo estremo, alluvioni e grandinate. Stasera arriva anche il freddo e domani la tempesta si sposta al Sud

MeteoWeb

Il Ciclone di San Valentino ha raggiunto l’Italia, sganciandosi dal cuore d’Europa dove – in Germania – sta provocando nevicate fin in pianura. Nel nostro Paese, invece, imperversa il maltempo con temperature ancora elevate al punto da provocare insoliti e anomali temporali fuori stagione. Dopo l’alluvione di ieri sera all’Isola d’Elba, altri eventi alluvionali stanno colpendo Lazio e Toscana con diffuse criticità per i fiumi esondati e gli allagamenti. Le due Regioni tirreniche sono sott’acqua, con ampie aree che hanno avuto oltre 150mm di pioggia tra ieri e oggi. E per il secondo giorno consecutivo, piove a dirotto anche su Roma, dove la Protezione civile di Roma Capitale ha disposto misure di sicurezza lungo il Tevere per l’innalzamento del livello del fiume.

Questa mattina inoltre, una grandinata pazzesca ha sconvolto Gagliano del Capo, nel Salento.

La situazione meteo sta peggiorando rapidamente con l’arrivo del Ciclone sul Nord Italia: il cielo è sereno al Nord/Ovest mentre piove e sono in corso forti temporali al Nord/Est, dove piove a dirotto e le temperature iniziano a diminuire. A Trieste e Venezia abbiamo +3°C ma in tutta la pianura Padana orientale, sotto la pioggia battente, la temperatura è ferma a +4°C in pieno giorno.

Altri forti temporali continuano a colpire Toscana, Lazio e Umbria, ma anche al Sud, in Campania, Calabria e Sicilia si stanno formando i primi temporali dovuti all’instabilità diffusa. Ben evidente dal satellite animato anche il violento temporale in corso sul Salento:

Nelle prossime ore la situazione peggiorerà ulteriormente, con una rapida estensione del maltempo al resto d’Italia e in modo particolare al Centro/Sud nella giornata di domani, sabato 15 febbraio. Ma nel video di seguito spieghiamo nel dettaglio quello che succederà zona per zona:

Le mappe sinottiche del modello europeo ECMWF illustrano in modo molto chiaro la traiettoria del Ciclone di San Valentino sull’Italia, e il suo successivo esaurimento sul Mediterraneo orientale. Particolarmente rilevante anche la successiva grande ondata di gelo che, come già anticipato, non colpirà l’Italia ma dopo aver posto l’Europa centro-orientale al gelo per una settimana, sfonderà nel Mediterraneo dell’est portando grande gelo e tanta neve su Grecia, Turchia, Cipro e persino in Medio Oriente, su Siria, Libano, Israele e probabilmente anche Egitto. Se questo scenario venisse confermato, sarebbe una delle ondate di gelo e neve più intense della storia in queste aree con possibili nevicate addirittura nella Penisola del Sinai:

Allerta Meteo, le mappe delle precipitazioni per le prossime ore

La precise mappe del modello Moloch illustrano l’intensificazione del maltempo nelle prossime ore. Già oggi, nel pomeriggio-sera, il maltempo si sposterà al Sud, con piogge e temporali in Campania e alcune zone della Sicilia. Ma i fenomeni estremi rimarranno concentrati al Centro/Nord, con nevicate a bassa quota per l’arrivo del freddo in Emilia Romagna e delle Marche, dove in tarda sera ci aspettiamo rovesci di neve fin in pianura.

Domani, sabato 15 febbraio, già dalle prime ore del mattino il maltempo colpirà duramente il Centro/Sud, con temperature in calo e forti venti ciclonici intorno alla tempesta posizionata nel cuore del mar Tirreno. La neve cadrà copiosa soprattutto su Marche e Abruzzo, ma anche in Sicilia, con forti temporali tra Lazio, Campania, Calabria e Sicilia:

Nel pomeriggio-sera avremo la fase clou del maltempo in tutto il Sud, con abbondanti nevicate sui rilievi oltre i 700–800 metri un po’ ovunque, e piogge intense e abbondanti tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia:

