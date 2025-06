Anche Air France e Finnair cancellano tutti i voli per Dubai, Doha e Riad

MeteoWeb

Sono in corso importanti cancellazioni di voli in tutto il Medio Oriente a causa dell’escalation della guerra tra Iran e Israele, in particolare negli hub di Doha e Dubai. Oggi pomeriggio Air France ha annunciato la cancellazione di tutti i voli da e per Dubai e Riad fino a nuovo avviso. Anche Finnair cancella i voli da e per la capitale del Qatar, Doha, fino al 30 giugno a causa della situazione di sicurezza in Medio Oriente.

Tra le cancellazioni più importanti figurano quelle di British Airways che già da ieri aveva annullato tutti i voli.