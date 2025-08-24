Maltempo Romagna, mare caldo e temporali autorigeneranti: ecco perché la scorsa notte è stata segnata da nubifragi e grandinate

MeteoWeb

La scorsa notte la Romagna è stata colpita da temporali autorigeneranti, con nubifragi, grandinate e raffiche di vento che hanno interessato diverse aree costiere e collinari. Questi eventi estremi non sono casuali: esistono precisi fattori atmosferici e geografici che spiegano la vulnerabilità di questa regione a fenomeni così violenti.

Il ruolo del mare Adriatico eccezionalmente caldo

Uno dei fattori chiave è il calore anomalo del mare Adriatico. Le sue acque hanno raggiunto temperature fino a 28°C, trasformandosi in un serbatoio di energia per l’atmosfera. L’acqua calda rilascia enormi quantità di vapore acqueo, che alimenta l’instabilità e fornisce il calore latente necessario allo sviluppo di temporali intensi. Quando queste masse d’aria umida incontrano correnti più fresche dal nord-ovest, il contrasto diventa la scintilla che accende imponenti nubi cariche di energia.

La fascia collinare come fattore di innesco

La particolare morfologia del territorio romagnolo accentua il rischio. Qui le colline si trovano molto vicine alla costa, soprattutto nel tratto tra Cesenatico e il nord delle Marche. L’aria umida proveniente dal mare è costretta a salire rapidamente lungo i rilievi: un sollevamento orografico che favorisce la condensazione del vapore e la formazione di cumulonembi imponenti, soprattutto se in quota circola aria più fresca.

Il meccanismo dei temporali autorigeneranti

Quando mare caldo e rilievi costieri interagiscono, si crea l’ambiente perfetto per temporali autorigeneranti. La cella temporalesca viene continuamente alimentata da aria calda e umida, mentre il sollevamento imposto dalle colline costringe a ulteriori moti ascensionali. In questo modo il temporale non si esaurisce, ma si rigenera di continuo, scaricando piogge torrenziali e grandinate sullo stesso territorio per ore consecutive.

Un mix esplosivo per la Romagna

La combinazione tra Adriatico surriscaldato e colline a ridosso della costa rappresenta un vero e proprio mix esplosivo. È questa la ragione per cui la Romagna si trova spesso al centro di eventi meteo estremi, con allagamenti improvvisi, disagi alla viabilità e rischi concreti per la popolazione.