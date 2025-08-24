Maltempo Romagna, sindaco di Rimini: “tanti danni ma siamo tornati alla normalità”

MeteoWeb

“Sono passate poche ore dal violentissimo nubifragio che ha colpito la Romagna e la provincia di Rimini. La pioggia, la grandine, raffiche di vento di eccezionale intensità hanno causato molti danni, tra sottopassi invasi dall’acqua, allagamenti di abitazioni, garage, negozi, attività e stabilimenti balneari, danneggiamenti del patrimonio arboreo. Adesso, a metà pomeriggio, la situazione è rientrata nella sostanziale normalità, sia in spiaggia che nelle altre zone di Rimini“. Così Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, dopo la forte ondata di maltempo che all’alba ha colpito la costa romagnola.

“Ancora una volta grazie a nome di tutta la città a Vigili del Fuoco, Protezione Civile, forze dell’ordine, volontari, uffici comunali, operatori balneari e economici, cittadini. Grazie a loro ci siamo subito rialzati, pronti come sempre per accogliere residenti e turisti. Accogliamo le parole di incoraggiamento e solidarietà del Presidente della Regione Michele de Pascale. Grazie“, aggiunge.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.