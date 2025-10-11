Allerta Meteo, un’altra giornata infernale per la Spagna: allarme alluvioni lampo, pesante bollettino ESTOFEX

Prosegue anche oggi l’Allerta Meteo per la Spagna, in particolare, nelle prossime ore, per l’Est del Paese e le Isole Baleari, principalmente per il rischio di piogge eccessive e alluvionali: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi sabato 11 ottobre 2025, alle 8 di domani 12 ottobre. In dettaglio, per la Spagna orientale, comprese le Isole Baleari, è stato emesso un livello 2, principalmente per piogge eccessive. Un livello 1 circonda il livello 2 per pericoli simili, ma con probabilità inferiori. La convezione costiera potrebbe causare anche alcuni tornado.

Allerta Meteo ESTOFEX, il bollettino

Il bollettino ESTOFEX per oggi, sabato 11 ottobre, fino alle 8 di domani, descrive una situazione dominata da un anticiclone caldo e stabile sull’Europa nord-occidentale, che blocca gran parte dell’attività temporalesca. Tuttavia, lungo il suo margine meridionale – cioè tra la Penisola Iberica orientale e il Mediterraneo occidentale – si sviluppa un’area più instabile. Qui, una saccatura (una zona di bassa pressione in quota) interagisce con aria umida e calda proveniente dal mare, creando le condizioni per temporali anche intensi. Alcuni modelli meteorologici indicano una possibile area di bassa pressione più marcata tra il Mar di Alborán e lo Stretto di Gibilterra, altri invece prevedono piccoli vortici più a Est, vicino alla Spagna.

Allerta Meteo per la Spagna

Il bollettino ESTOFEX indica un’allerta di livello 2 sull’Est della Spagna e sulle Isole Baleari, principalmente per il rischio di piogge eccessive e alluvionali. Attorno a quest’area, un livello 1 copre zone limitrofe, dove i fenomeni saranno simili ma meno probabili. La causa principale è un vortice in quota situato a Sud delle Baleari, che interagisce con aria molto umida proveniente sia dall’Africa occidentale sia dall’Atlantico subtropicale. L’umidità atmosferica è insolitamente elevata (fino al doppio del normale), mentre le acque del Mediterraneo occidentale sono più calde della media di 2–3°C, aumentando l’energia disponibile per i temporali.

In quota e nei bassi strati il vento è debole, ma lungo le coste la brezza e l’orografia possono creare zone di convergenza, dove le celle temporalesche si rigenerano (“back-building”), producendo piogge intense e persistenti. Si stimano accumuli superiori a 100 mm in meno di 6 ore, con rischio di alluvioni lampo tra Alicante, Castellón e Tarragona, e anche sulle Baleari.

Infine, le correnti costiere umide e instabili potrebbero favorire la formazione di trombe marine o tornado costieri, soprattutto vicino alle Baleari. Nel resto dell’Europa, invece, il rischio di temporali severi rimane molto basso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: