Oltre ogni limite: 6 record storici che Artemis II polverizzerà nel ritorno alla Luna

Il 1° aprile la missione Artemis II della NASA, dalla rampa di lancio del Kennedy Space Center, darà inizio a un’epopea che l’umanità attende da oltre mezzo secolo. Non si tratta di un semplice volo orbitale, ma di un viaggio straordinario che vedrà 4 astronauti sfidare le leggi della fisica e le barriere sociali all’interno della capsula Orion, spinta dal mastodontico razzo SLS. Per 10 giorni, l’intero pianeta seguirà con il fiato sospeso Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen mentre si fiondano verso il lato oscuro del nostro satellite, pronti a diventare gli esseri umani che si sono spinti più lontano dalla Terra nella storia della nostra specie. Questa missione rappresenta un colossale successo dell’ingegneria moderna, ed al contempo segna l’inizio di una nuova era di inclusione e diversità, portando per la prima volta una donna, un afroamericano e un canadese oltre l’orbita bassa terrestre per testare le tecnologie laser e i sistemi di supporto vitale che serviranno a colonizzare il suolo lunare.

È un appuntamento con il destino che promette di frantumare 6 record, stabilendo nuovi standard di velocità e resistenza che rimarranno imbattuti probabilmente fino al primo viaggio verso Marte, trasformando il sogno del ritorno a casa in una realtà tangibile e carica di speranza per le generazioni future di sognatori e scienziati. È un momento che riscrive chi siamo e dove possiamo arrivare, unendo il mondo intero sotto un’unica bandiera di esplorazione e progresso scientifico senza precedenti. La Luna non è mai stata così vicina e, al tempo stesso, così pronta a svelare i suoi segreti più profondi a chi ha il coraggio di guardare oltre l’orizzonte terrestre con occhi carichi di meraviglia.

Diversità e inclusione: i nuovi volti dello Spazio

Per la prima volta nella storia, la composizione del team riflette una visione globale dell’esplorazione. Victor Glover diventerà il primo astronauta di colore a visitare l’ambiente lunare e a spingersi oltre l’orbita bassa terrestre (LEO). Glover, che ha già trascorso 168 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale, avrà anche il compito cruciale di pilotare manualmente la capsula Orion durante le fasi iniziali della missione, fornendo dati vitali per le future manovre di attracco.

Al suo fianco, Christina Koch stabilirà il primato come prima donna a raggiungere la Luna. Koch detiene già il record per il volo spaziale singolo più lungo effettuato da una donna e ha partecipato alla prima passeggiata spaziale tutta al femminile. A completare il quadro c’è lo specialista di missione Jeremy Hansen, che diventerà il primo cittadino non statunitense (canadese) a viaggiare verso il nostro satellite, segnando un momento storico per la cooperazione internazionale.

Veterani e record di longevità: l’esperienza al comando

Anche il comandante della missione, Reid Wiseman, lascerà il segno nei libri di storia. Al momento del lancio, con i suoi 50 anni compiuti lo scorso novembre, Wiseman diventerà l’astronauta più anziano a visitare la Luna, superando il record stabilito dal leggendario Alan Shepard nel 1971 durante la missione Apollo 14. Il fatto che gran parte dell’equipaggio abbia un’età superiore o vicina a quella di Shepard all’epoca suggerisce un cambio di strategia da parte della NASA, che sembra ora privilegiare l’esperienza e la maturità psicofisica per gestire la complessità dei nuovi sistemi di volo automatizzati.

Una fionda gravitazionale verso l’ignoto

Dal punto di vista tecnico, Artemis II utilizzerà una traiettoria di “ritorno libero”, sfruttando la gravità lunare per fiondare la capsula verso casa senza la necessità di accensioni prolungate dei motori in orbita. Questa manovra porterà l’equipaggio a una distanza massima di circa 402mila km dalla Terra, circa 2.400 km in più rispetto al record stabilito dalla sfortunata missione Apollo 13 nel 1970.

Anche la velocità sarà da capogiro. Durante il rientro nell’atmosfera terrestre, la Orion toccherà punte superiori ai 40.200 km/h. Ciò renderà i quattro astronauti gli esseri umani più veloci della storia, superando il picco raggiunto dall’Apollo 10 nel 1969. Sarà un test estremo per lo scudo termico, che dovrà proteggere l’equipaggio dalle temperature infernali generate dall’attrito.

Tecnologia laser e comfort di nuova generazione

Oltre ai record umani, la missione testerà soluzioni tecnologiche che saranno la norma nelle future basi lunari. Verrà impiegato l’Orion Artemis II Optical Communications System, un sistema che utilizza i laser per trasmettere dati alla Terra a velocità molto superiori rispetto alle onde radio tradizionali, garantendo comunicazioni fluide anche dalle profondità dello spazio. Inoltre, per la prima volta in una missione lunare, gli astronauti potranno usufruire di una toilette completamente funzionante. Durante l’era Apollo, gli esploratori dovevano affidarsi a sistemi rudimentali come sacchetti monouso.

Conto alla rovescia

Mentre il conto alla rovescia si avvicina allo zero, Artemis II ci ricorda che l’esplorazione non è solo una questione di freddi calcoli o motori rombanti. È il battito di un’umanità che non ha mai smesso di sognare l’impossibile e che ora, con una squadra che finalmente ci rappresenta tutti, è pronta a superare le colonne d’Ercole del cielo moderno. Quel piccolo passo di 50 anni fa sta per diventare un balzo collettivo verso una presenza permanente tra le stelle, trasformando il buio dello Spazio nel nuovo orizzonte di casa nostra.