Maltempo, Valle d’Aosta verso lo stato di emergenza: forti grandinate danneggiano i vigneti, Cervinia imbiancata [FOTO e VIDEO]

Il maltempo che sta sferzando il Nord Italia con fenomeni violenti, come il tornado a Cavallermaggiore, le violente grandinate di Binasco e Rozzano, non ha risparmiato neanche la Valle d’Aosta. Oggi, forti grandinate hanno colpito la regione, infliggendo gravi danni ai vigneti.

Pochi minuti di grandinata, nella zona di Donnas e Pont-Saint-Martin questa mattina, e tra Gressan e Aosta attorno alle 14.30 hanno colpito aree a vocazione viticola. La grandine ha procurato danni alle altre colture, oltre ad aver imbiancato, nel primo pomeriggio, alcune strade nella zona di Breuil–Cervinia (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

I tecnici dell’assessorato regionale all’Agricoltura stanno facendo alcuni sopralluoghi per valutare l’entità dei danni sulle coltivazioni. “Invieremo al ministero una richiesta per lo stato di emergenza“, dice l’assessore Davide Sapinet. Le Caves Coopératives de Donnas hanno inviato una comunicazione ai soci, chiedendo loro di intervenire con trattamenti curativi per impedire il marciume sui grappoli, già formati soprattutto nella zona più alta dei vigneti di Donnas e Pont-Saint-Martin.

