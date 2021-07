Maltempo, la spettacolare supercella che ha colpito la Bergamasca: grandine fino a 4-5cm [FOTO]

Un forte maltempo ha colpito ieri la Lombardia, provocando tanti danni con nubifragi, grandinate e forti venti. Tra le aree più colpite, c’è il Milanese, dove la grandine ha raggiunto dimensioni notevoli, cadendo come vere e proprie “bombe di ghiaccio” a Binasco. Anche a Rozzano, la grandinata è stata talmente violenta da mandare in frantumi i parabrezza di decine di auto.

Altra zona duramente colpita dal maltempo è stata la provincia di Bergamo, interessata da una supercella carica di grandine, come dimostra il suo colore verdastro, intorno alle 17. Qui la grandine ha raggiunto le dimensioni di 4-5cm, come ci segnala Fulvio Crotti Spreafico, cacciatore di temporali e autore delle spettacolari foto della gallery scorrevole in alto.

Il forte maltempo ha provocato danni nella provincia. In particolare, a Stezzano e Lurano, si segnalano tetti di abitazioni ed edifici industriali divelti e allagamenti.