Allerta Meteo, il Ciclone Polare è arrivato al Sud: inizia la grande nevicata, tormente fino a bassa quota | LIVE

Il Ciclone Polare ha raggiunto il Sud Italia: la tempesta sta colpendo duramente il Centro/Sud mentre al momento si trova nel mar Tirreno al largo del Cilento con un minimo barico di 992hPa. Il maltempo sta già provocando eccezionali nevicate sull’Appennino centro/meridionale, mentre fenomeni meteo estremi stanno interessando le zone costiere e i litorali più esposti al Tirreno, da dove arriva la tempesta.

Impressionanti i dati della forza del vento che arrivano dalle isole tirreniche: nel pomeriggio le raffiche più forti misurate hanno raggiunto 113km/h a Ponza e 111km/h a Ischia, valori davvero eccezionali.

Ponza, i devastanti effetti del Ciclone Polare sull'isola

Attenzione al forte vento della sera/notte sulla terraferma, in modo particolare nel Cilento, in Basilicata, nella Calabria tirrenica, nel Golfo di Taranto e su Taranto città: il passaggio del Ciclone sull’Appennino tra la Campania meridionale, il nord della Basilicata e la Puglia settentrionale sposterà il cuore della tempesta dal mare aperto alle zone interne:

Particolarmente importanti anche le precipitazioni: in Campania sono in atto piogge torrenziali a valle, con eccezionali nevicate sui rilievi a partire da quote collinari. A Napoli diluvia con +5°C, ma sulle colline della città ci sono al momento appena +1,4°C all’Eremo dei Camaldoli che sorge ad appena 472 metri sul livello del mare. In Irpinia siamo sottozero persino a Bagnoli Irpino (767 metri) con gli attuali -0,1°C, nel Sannio abbiamo +1,4°C ai 310 metri di altitudine di Montesarcio. In alcune zone della Regione sta già nevicando a partire dai 300 metri, con accumuli abbondanti in quota.

Anche in termini pluviometrici, sono state più colpite le isole tirreniche maggiormente esposte al Ciclone. Sono caduti ben 91mm di pioggia a Procida e 86mm di pioggia a Ischia, dov’è tornato l’incubo alluvione con smottamenti e allagamenti a Casamicciola. Piogge torrenziali sulla penisola sorrentina e su gran parte della Regione con 80mm a Vico Equense, 73mm a Castellammare di Stabia, 72mm a Nocera Inferiore, 71mm a Cava de’Tirreni, 70mm a Sarno, 69mm a Bacoli, 63mm ad Agerola, 62mm a Ercolano, 61mm a Positano e Gragnano, 47mm a Sorrento, 42mm a Baia Domizia e Pignataro Maggiore, 40mm a Napoli, 39mm a Portici, 38mm a Mondragone e Monteforte Irpino, 35mm a Scafati e Pagani, 31mm a Salerno.

Forti piogge stanno colpendo il basso Lazio, dove fino al momento sono caduti 78mm a Formia, 70mm a Fondi, 27mm a San Felice Circeo, 24mm a Terracina, 20mm a Priverno, 11mm a Frosinone, e anche qui fa molto freddo con +1,6°C a Priverno, +1,7°C a Frosinone, +2,7°C a Formia, +3,7°C a Fondi, +3,8°C a San Felice Circeo e +4,6°C a Terracina. La neve lambisce le pianure ed è vicina persino alle coste. Nelle zone interne del Lazio e ai Castelli Romani è in atto una vera e propria tormenta.

Situazione analoga dall’altro lato dell’Appennino. In Abruzzo a Pescara piove forte con appena +2°C e 19mm di accumulo pluviometrico. Chieti è addirittura a +0,5°C ai 280 metri di Tricalle, dove sta nevicando. Il Ciclone avvicinandosi alla terraferma sta alimentando precipitazioni sempre più intense su tutto il Centro/Sud, coinvolto nella circolazione ciclonica dalle Marche alla Sicilia:

Mentre forti piogge colpiscono il basso Tirreno tra Calabria e Sicilia, sull’Appennino è iniziata la grande nevicata ampiamente prevista nei giorni scorsi. A Sulmona e Campobasso gli accumuli hanno già superato i 10cm come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. Situazione già critica nelle zone interne del Molise dove sulla Strada Statale 17 due Tir sono finiti di traverso lungo la carreggiata dopo aver perso il controllo sulla neve. La strada è bloccata in due punti: all’altezza di Castelpetroso e all’altezza di Bojano. Le autorità consigliano di rimanere in casa e non mettersi in viaggio.

La grande nevicata in corso a Sulmina: già 10cm di accumulo in città!

Nelle prossime ore le precipitazioni si intensificheranno ulteriormente: per il Centro/Sud sarà una nevicata straordinaria. Nelle aree appenniniche continuerà a nevicare senza sosta non solo per tutta la notte, ma anche per tutto il weekend e anche lunedì 23, quando il maltempo si estenderà nuovamente anche al Nord ed è possibile una grande nevicata su tutta la pianura Padana, abbondante in Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia comprese le grandi città come Milano, Torino e Bologna. Ma di quest’evoluzione parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti meteo, intanto è doveroso porre tutte le attenzioni sulla grande nevicata appena iniziata che domani si estenderà verso Sud anche alla Calabria tirrenica settentrionale (tra Pollino, Orsomarso, Sila e Catena Costiera molto abbondante dai 500-600 metri in su), e verso nord risalirà dapprima su Marche e Umbria e poi coinvolgerà anche le zone interne della Toscana e la Romagna.

Attenzione, intanto, agli accumuli in Abruzzo e Molise: la nevicata diventerà una tormenta violentissima nella notte e gli accumuli delle prossime 16 ore saranno eccezionali fino a bassa quota. Situazione analoga nelle zone interne di Lazio centro/meridionale e Campania. La situazione è molto seria, al punto che numerosi Sindaci hanno già deciso di chiudere le scuole: da L’Aquila a Campobasso, da Sora a Urbino fino a Lauria in Basilicata. Proprio nel tratto lucano e calabrese dell’A2 Salerno-Reggio Calabria domani nevicherà copiosamente.

