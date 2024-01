“Snow Tour” nell’emisfero nord: da New York a Parigi, città e Paesi imbiancati dalla neve visti dallo spazio | FOTO

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, la neve ha ricoperto molte aree dell’emisfero settentrionale, da USA e Canada ad ampie zone dell’Europa, che vanno da Scandinavia e Regno Unito fino a Francia e Germania e poi al settore orientale del continente. Chi meglio del programma europeo Copernicus potrebbe mostrare gli effetti delle recenti intense nevicate dall’alto? Sulle pagine social di Copernicus, sono state pubblicate le foto di varie località dell’emisfero settentrionale innevate negli ultimi giorni, in quello che viene definito uno “Snow Tour”. Per rimanere in Europa, bellissime sono le immagini di Parigi (foto acquisita il 18 gennaio), Paesi Bassi e Belgio (foto acquisita il 19 gennaio), di Copenaghen, capitale della Danimarca (19 gennaio), tutte coperte dalla neve, ma anche di Kalmar, città nel sud-est della Svezia, affacciata sul Mar Baltico (19 gennaio). Spettacolare l’immagine di parti delle Isole Faroe (19 gennaio), arcipelago a governo autonomo che fa parte del Regno di Danimarca e si trova tra l’Islanda e la Norvegia: le isole appaiono come una distesa di terra bianca nelle immagini dallo spazio.

Un’altra immagine del satellite Sentinel-3 mostra una striscia bianca lunga oltre 1000km dal nord della Francia alla Polonia, attraverso Belgio, Olanda e Germania. La bellissima foto dell’Europa innevata è stata scattata il 19 gennaio.

Spostandoci negli USA, negli ultimi giorni alle prese con una violenta ondata di gelo, le immagini satellitari mostrano Chicago innevata il 15 gennaio, ma anche New York ricoperta di bianco il 18 gennaio.

Tutte le foto, visibili nella gallery scorrevole in alto, sono state acquisite dai satelliti Sentinel del programma Copernicus.