Previsioni Meteo Napoli: tutti i dettagli per il weekend

MeteoWeb

Fine settimana a Napoli con precipitazioni in aumento e venti intensi.

Venerdì con poche nuvole e temperature gradevoli, Sabato piovoso e ventoso, Domenica con piogge e venti intensi. Prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione.

Venerdì 8 Marzo

Notte: Durante la notte a Napoli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +11,5°C, con una percezione di +10,5°C. I venti soffieranno a 6,8km/h provenienti da Sud – Sud Est, con raffiche di 8,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà al 68% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Mattina: Al mattino, il cielo sarà poco nuvoloso con una copertura nuvolosa al 16%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +12,6°C, con una percezione di +11,5°C. I venti saranno deboli, attorno ai 7,3km/h, provenienti da Est – Sud Est. Le precipitazioni rimarranno assenti, con un’umidità al 61% e una pressione atmosferica a 1017hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa all’85%. Le temperature massime saranno di +14,1°C, con una percezione di +13°C. I venti aumenteranno leggermente, arrivando a 11,7km/h da Sud – Sud Est, con raffiche di 13,4km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità salirà al 54% e la pressione atmosferica scenderà a 1015hPa.

Sera: In serata, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature intorno ai +13,5°C e una percezione di +12,4°C. I venti saranno deboli, con una velocità di 6,2km/h provenienti da Nord Est. Le precipitazioni saranno molto probabili al 1%, con un’umidità al 56% e una pressione atmosferica costante a 1014hPa.

Sabato 9 Marzo

Notte: Durante la notte, il cielo sarà coperto al 99%, con temperature stabili intorno ai +13,8°C e una percezione di +12,6°C. I venti saranno moderati, con una velocità di 9km/h provenienti da Est. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità al 52% e una pressione atmosferica a 1013hPa.

Mattina: Al mattino, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +13,8°C e una percezione di +12,6°C. I venti aumenteranno, arrivando a 11,9km/h da Sud Est. Le probabilità di precipitazioni saliranno al 15%, con un’umidità al 53% e una pressione atmosferica a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il maltempo si farà sentire con una forte pioggia, coprendo il cielo al 100%. Le temperature scenderanno a +12,4°C, con una percezione di +11,9°C. I venti saranno intensi, con una velocità di 21,2km/h da Sud – Sud Est. Le precipitazioni raggiungeranno i 5.6mm, con un’umidità all’85% e una pressione atmosferica a 1011hPa.

Sera: In serata, la pioggia continuerà a cadere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +13,5°C, con una percezione di +12,5°C. I venti saranno moderati, con una velocità di 8,6km/h provenienti da Sud Est. Le precipitazioni saranno presenti, con un’umidità al 55% e una pressione atmosferica costante a 1014hPa.

Domenica 10 Marzo

Notte: Durante la notte, il cielo rimarrà coperto al 96%, con temperature intorno ai +13,4°C e una percezione di +12,8°C. I venti saranno moderati, con una velocità di 14,1km/h da Est – Sud Est. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità al 78% e una pressione atmosferica a 1009hPa.

Mattina: Al mattino, il cielo sarà completamente coperto al 100%, con temperature che si manterranno stabili intorno ai +13,3°C e una percezione di +12,6°C. I venti aumenteranno, arrivando a 18,2km/h da Est – Sud Est. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità al 77% e una pressione atmosferica a 1009hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +16,1°C e una percezione di +15,7°C. I venti saranno intensi, con una velocità di 34,7km/h da Sud – Sud Est. Le probabilità di precipitazioni saranno del 4%, con un’umidità al 74% e una pressione atmosferica a 1006hPa.

Sera: In serata, la pioggia farà la sua comparsa, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno a +12,2°C, con una percezione di +11,7°C. I venti saranno forti, con una velocità di 22,3km/h da Nord Ovest. Le precipitazioni saranno presenti, con un’umidità all’82% e una pressione atmosferica a 1004hPa.

In conclusione, il fine settimana a Napoli sarà caratterizzato da un mix di condizioni meteorologiche, con cieli variabili, piogge intermittenti e temperature in lieve aumento. È consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni, in particolare nella giornata di Sabato, e prepararsi a venti moderati. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.