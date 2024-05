Meteo Venezia, le previsioni per domani domenica 26 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Venezia per Domenica 26 Maggio mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare nubi sparse. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +15,7°C e i +23,7°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore rispetto ai valori reali, ma comunque gradevole.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6-7%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità di circa 10-12km/h.

Al mattino, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i +20,8°C verso le ore 09:00. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura intorno al 39-50%. Le temperature massime saranno di circa +23,7°C. Il vento sarà sempre leggero, con una direzione variabile tra Sud e Sud Ovest.

In serata, il cielo si schiarirà nuovamente, con una copertura nuvolosa intorno al 13-14%. Le temperature si manterranno gradevoli, intorno ai +18,8°C. Il vento sarà più debole rispetto al pomeriggio, proveniente da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 26 Maggio a Venezia indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli e venti leggeri. È consigliabile godersi una passeggiata in riva al mare o una visita ai suggestivi canali della città. Resta comunque consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Venezia.

Tutti i dati meteo di Domenica 26 Maggio a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.7° perc. +15.4° prob. 2 % 12.1 ONO max 14.3 Maestrale 77 % 1016 hPa 4 cielo sereno +15° perc. +14.5° prob. 1 % 10.6 ONO max 11.5 Maestrale 76 % 1017 hPa 7 cielo sereno +18.3° perc. +17.8° Assenti 7.5 NO max 8 Maestrale 65 % 1018 hPa 10 cielo sereno +21.9° perc. +21.6° Assenti 4.9 OSO max 5 Libeccio 54 % 1018 hPa 13 cielo sereno +23.4° perc. +23.1° Assenti 7.2 S max 5.4 Ostro 51 % 1017 hPa 16 nubi sparse +23.6° perc. +23.5° Assenti 7.6 SSO max 8 Libeccio 55 % 1017 hPa 19 poche nuvole +20.7° perc. +20.6° Assenti 5.5 OSO max 5.8 Libeccio 68 % 1017 hPa 22 poche nuvole +19.3° perc. +19.2° Assenti 4.3 NO max 4.8 Maestrale 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 05:27 e tramonta alle ore 20:49

