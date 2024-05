Meteo Venezia, le previsioni per domani lunedì 27 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Venezia per Lunedì 27 Maggio mostrano una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà alta sin dalle prime ore del mattino, con un picco al 100% tra le ore 7:00 e le 9:00. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C durante la mattina, per poi salire leggermente nel pomeriggio fino a raggiungere i +22°C intorno alle ore 12:00.

Durante la mattina, la velocità del vento sarà abbastanza contenuta, con valori intorno ai 4-5 km/h provenienti prevalentemente da Nord – Nord Est. Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con venti leggeri che si muoveranno verso Sud Est con intensità tra i 6-9 km/h.

Le probabilità di precipitazioni saranno basse durante la mattina, con valori intorno al 2-5%, ma aumenteranno nel pomeriggio fino al 28-39% intorno alle ore 18:00. Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 60-80%.

In base alle previsioni attuali, la situazione meteo a Venezia per i prossimi giorni sembra confermare una tendenza a cielo coperto e a temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 27 Maggio a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 8.6 NNE max 9.6 Grecale 77 % 1019 hPa 4 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 7 NNE max 7.6 Grecale 79 % 1018 hPa 7 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° Assenti 6.5 NNE max 6.6 Grecale 70 % 1019 hPa 10 cielo coperto +21.9° perc. +21.7° prob. 2 % 5.1 ESE max 5.2 Scirocco 61 % 1019 hPa 13 cielo coperto +21.8° perc. +21.7° prob. 18 % 10.9 SE max 6.8 Scirocco 63 % 1017 hPa 16 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° prob. 18 % 8.8 S max 8 Ostro 65 % 1016 hPa 19 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° prob. 37 % 8 SE max 8.2 Scirocco 71 % 1016 hPa 22 cielo coperto +19.1° perc. +19.1° prob. 39 % 7.8 SE max 9 Scirocco 78 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:26 e tramonta alle ore 20:50

