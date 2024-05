Previsioni Meteo Messina: il bollettino per la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina indicano condizioni variabili con cieli coperti e possibili piogge leggere. Le temperature oscilleranno tra i +16°C e i +24°C, con venti di intensità variabile. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Si prevede che il cielo sia spesso coperto, con poche schiarite e precipitazioni leggere. I venti saranno prevalentemente provenienti dal Sud, con intensità che varierà da moderata a vivace. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione.

Lunedì 13 Maggio

Nella notte a Messina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +16°C, con una leggera percezione di freddo a +15,6°C. I venti soffieranno a 4,1km/h provenienti dal Sud Est, con raffiche leggere fino a 6,6km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà al 99% con un cielo coperto. Le temperature saliranno fino a +19,6°C, con una percezione di freddo di +19,1°C. I venti saranno moderati, con una velocità di 5,4km/h provenienti dal Nord. L’umidità diminuirà leggermente al 56%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno portando la copertura al 3%. Le temperature massime saranno di +22,2°C, con una percezione di caldo di +21,8°C. I venti saranno deboli, con una velocità di 3,4km/h provenienti dall’Est – Sud Est. L’umidità si attesterà al 52% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

In serata, il cielo si coprirà completamente con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno a +17,2°C, con una percezione di freddo di +17°C. I venti saranno più intensi, con una velocità di 13,4km/h provenienti dal Sud – Sud Est. L’umidità aumenterà al 76% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Martedì 14 Maggio

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto al 97% con poche possibilità di schiarite. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +17°C, con una percezione di freddo di +16,9°C. I venti saranno moderati, con una velocità di 13,4km/h provenienti dal Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo resterà coperto al 100% senza sbocchi per il sole. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +17°C, con una percezione di freddo di +16,9°C. I venti saranno intensi, con una velocità di 13,1km/h provenienti dal Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà all’81% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Durante la mattinata, il cielo rimarrà coperto al 100% con piogge leggere. Le temperature massime saranno di +21°C, con una percezione di caldo di +20,9°C. I venti saranno forti, con una velocità di 14,9km/h provenienti dal Sud. L’umidità aumenterà al 63% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno con intensità leggera. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una percezione di freddo di +20,1°C. I venti saranno tesi, con una velocità di 31,5km/h provenienti sempre dal Sud. L’umidità aumenterà al 77% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

In serata, le piogge proseguiranno con intensità leggera. Le temperature scenderanno a +18,5°C, con una percezione di freddo di +18,7°C. I venti saranno vivaci, con una velocità di 23,8km/h provenienti dal Sud. L’umidità si manterrà all’87% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Mercoledì 15 Maggio

Durante la notte, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura al 19%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +17,3°C, con una percezione di freddo di +17,4°C. I venti saranno vivaci, con una velocità di 13,9km/h provenienti dal Sud – Sud Est. L’umidità sarà all’88% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo si coprirà completamente con una copertura nuvolosa al 92%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +17,2°C, con una percezione di freddo di +17,2°C. I venti saranno vivaci, con una velocità di 13,4km/h provenienti dal Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà all’88% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

Durante la mattinata, le nuvole si diraderanno portando la copertura al 65%. Le temperature massime saranno di +21,4°C, con una percezione di caldo di +21,4°C. I venti saranno deboli, con una velocità di 12,8km/h provenienti dal Sud. L’umidità si manterrà al 69% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno ulteriormente con una copertura al 51%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,5°C, con una percezione di caldo di +23,5°C. I venti saranno leggeri, con una velocità di 7,9km/h provenienti dal Sud. L’umidità si attesterà al 61% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

In serata, il cielo presenterà nuvole sparse con una copertura al 10%. Le temperature scenderanno a +17,9°C, con una percezione di freddo di +18°C. I venti saranno tesi, con una velocità di 18,6km/h provenienti dal Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà all’88% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Giovedì 16 Maggio

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100% con piogge leggere. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19,5°C, con una percezione di freddo di +19,5°C. I venti saranno tesi, con una velocità di 19,5km/h provenienti dal Sud Est. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica a 1008hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo resterà coperto al 100% senza sbocchi per il sole. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18,8°C, con una percezione di freddo di +18,9°C. I venti saranno forti, con una velocità di 21,9km/h provenienti dal Sud. L’umidità si manterrà all’81% e la pressione atmosferica a 1008hPa.

Durante la mattinata, il cielo rimarrà coperto al 100% con piogge leggere. Le temperature massime saranno di +21,8°C, con una percezione di caldo di +21,7°C. I venti saranno forti, con una velocità di 29,9km/h provenienti dal Sud – Sud Est. L’umidità aumenterà al 64% e la pressione atmosferica si manterrà a 1006hPa.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno con intensità leggera. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una percezione di freddo di +19,9°C. I venti saranno tesi, con una velocità di 22,2km/h provenienti dal Sud – Sud Est. L’umidità aumenterà al 69% e la pressione atmosferica a 1007hPa.

In serata, le piogge proseguiranno con intensità leggera. Le temperature scenderanno a +18,7°C, con una percezione di freddo di +18,7°C. I venti saranno vivaci, con una velocità di 23,8km/h provenienti dal Sud. L’umidità si manterrà all’87% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

