Previsioni Meteo Venezia: il bollettino per domani mercoledì 15 maggio

Previsioni Meteo a Venezia per Mercoledì 15 Maggio

Mercoledì 15 Maggio a Venezia si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili. Le prime ore della giornata saranno contrassegnate da cielo coperto con probabilità di precipitazioni, che diventeranno più intense durante la mattina, con piogge moderate e brezze vivaci provenienti dall’Est – Nord Est. Le temperature si manterranno intorno ai +15-16°C, con una percezione leggermente inferiore a causa del vento.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la città, con piogge moderate e venti che potranno raggiungere i 38km/h. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata intorno all’85-95%. Le temperature si manterranno stabili, con valori intorno ai +15°C.

La sera a Venezia sarà caratterizzata da piogge leggere, con intensità variabile ma sempre presente. Le condizioni rimarranno instabili, con venti provenienti dal Nord Est che potranno raggiungere i 32km/h. L’umidità si attesterà intorno al 93-94%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1010hPa.

In base alla situazione attuale, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Venezia indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali variazioni improvvise delle condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° prob. 32 % 15.3 ENE max 24.6 Grecale 80 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +16.1° perc. +15.9° 0.1 mm 17.7 ENE max 27.2 Grecale 82 % 1010 hPa 7 pioggia moderata +15.2° perc. +15.1° 1.59 mm 14.7 NE max 21.7 Grecale 89 % 1011 hPa 10 pioggia moderata +14.8° perc. +14.8° 1.52 mm 22.3 ENE max 30 Grecale 93 % 1011 hPa 13 pioggia moderata +14.9° perc. +14.9° 1.93 mm 27.8 ENE max 37.3 Grecale 94 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.55 mm 27.6 ENE max 38 Grecale 94 % 1010 hPa 19 pioggia moderata +15.1° perc. +15.1° 1.08 mm 21.6 NE max 31.7 Grecale 94 % 1010 hPa 22 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.57 mm 23.6 NE max 31.8 Grecale 93 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:36 e tramonta alle ore 20:37

