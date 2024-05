Previsioni Meteo Venezia: tutti i dettagli per domani martedì 28 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Venezia per Martedì 28 Maggio indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. La mattina sarà segnata da piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il suo picco intorno alle 08:00 con una probabilità del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità che varierà tra i 6,6km/h e i 14,8km/h.

Nel pomeriggio, le piogge leggere continueranno a interessare la città con una probabilità che si attesterà intorno al 96-100% fino alle 17:00. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +20°C, con una percezione termica costante. Il vento proveniente da Nord – Nord Est soffierà con intensità compresa tra i 4,3km/h e i 12km/h.

In serata, la situazione meteorologica a Venezia vedrà una diminuzione delle precipitazioni, con una probabilità che si attesterà intorno al 93-97%. Le temperature si abbasseranno leggermente, raggiungendo i +17,5°C, con una percezione termica simile. Il vento proveniente da Nord Est soffierà con una velocità che oscillerà tra i 14,8km/h e i 27,8km/h.

In base alle previsioni, Martedì 28 Maggio a Venezia sarà caratterizzato da piogge leggere e copertura nuvolosa prevalente. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare la giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Venezia per pianificare al meglio le vostre attività.

Tutti i dati meteo di Martedì 28 Maggio a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.3° perc. +17.3° prob. 12 % 10.2 NNE max 12.5 Grecale 84 % 1015 hPa 4 cielo coperto +17.3° perc. +17.3° prob. 14 % 9.8 NE max 13.1 Grecale 85 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +18.8° perc. +18.9° 0.63 mm 8.9 ENE max 12 Grecale 83 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +19.8° perc. +19.8° 0.29 mm 0.6 OSO max 4.7 Libeccio 76 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +19.7° perc. +19.7° 0.41 mm 2.9 NNO max 8.6 Maestrale 76 % 1015 hPa 16 pioggia leggera +19.9° perc. +19.9° 0.41 mm 6.9 N max 12 Tramontana 75 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +18.8° perc. +18.8° 0.24 mm 12.7 NE max 22.4 Grecale 76 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +17.7° perc. +17.5° 0.1 mm 16.1 NE max 23 Grecale 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:26 e tramonta alle ore 20:50

