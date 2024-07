Meteo Agrigento, le previsioni per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Agrigento indicano giornate soleggiate e calde in arrivo. Si prevedono temperature in aumento con cielo sereno e brezze leggere provenienti da diverse direzioni. L’umidità si manterrà a livelli moderati mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. In particolare, il sole sarà il protagonista con temperature massime che raggiungeranno valori elevati, garantendo condizioni ideali per chiunque voglia godersi il bel tempo.

Lunedì 29 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,3°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est a 3,9km/h. L’umidità sarà del 68% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e una temperatura di +26,4°C percepita come +26,4°C. Il vento soffierà da Nord a 5,4km/h con un’umidità del 52%.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con una temperatura che raggiungerà i +30,4°C e una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest a 16,8km/h. L’umidità sarà del 44% con una pressione di 1014hPa.

Sera: La serata sarà all’insegna del cielo sereno con una temperatura di +25,7°C e una brezza leggera da Est – Nord Est a 10,7km/h. L’umidità si attesterà al 55%.

Martedì 30 Luglio

Notte: Ancora cielo sereno con una temperatura di +24,8°C e una brezza leggera da Nord a 9,6km/h. L’umidità sarà del 54% con una pressione di 1013hPa.

Mattina: Il cielo resterà sereno con una temperatura che raggiungerà i +31,6°C e una leggera brezza da Est – Sud Est a 8,1km/h. L’umidità sarà del 35%.

Pomeriggio: Il sole sarà ancora protagonista con una temperatura massima di +32,4°C e una brezza da Sud Ovest a 13,4km/h. L’umidità si manterrà al 34% con una pressione di 1012hPa.

Sera: La serata si concluderà con cielo sereno e una temperatura di +27°C con una brezza leggera da Est a 12,2km/h. L’umidità salirà al 52%.

Mercoledì 31 Luglio

Notte: Ancora cielo sereno con una temperatura di +26,1°C e una brezza leggera da Nord – Nord Est a 5,9km/h. L’umidità sarà del 48% con una pressione di 1012hPa.

Mattina: Il cielo limpido accompagnerà una temperatura che raggiungerà i +30,1°C con una brezza leggera da Sud Ovest a 6,7km/h. L’umidità sarà del 42%.

Pomeriggio: Il sole splenderà con una temperatura massima di +30,7°C e una brezza da Sud Ovest a 12km/h. L’umidità si attesterà al 43%.

Sera: La serata sarà all’insegna del cielo sereno con una temperatura di +26,6°C e una brezza leggera da Est – Nord Est a 9,3km/h. L’umidità sarà del 53%.

Giovedì 1 Agosto

Notte: Ancora cielo sereno con una temperatura di +26,2°C e una brezza leggera da Nord – Nord Est a 5,9km/h. L’umidità sarà del 52% con una pressione di 1012hPa.

Mattina: Il cielo resterà sereno con una temperatura che raggiungerà i +30,2°C e una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 5,7km/h. L’umidità sarà del 41%.

Pomeriggio: Il sole sarà ancora protagonista con una temperatura massima di +30,9°C e una brezza da Sud Ovest a 8,7km/h. L’umidità si manterrà al 42% con una pressione di 1012hPa.

Sera: La serata si concluderà con cielo sereno e una temperatura di +27,3°C con una brezza da Est a 12,2km/h. L’umidità salirà al 58%.

In base alle previsioni meteo, Agrigento godrà di giornate soleggiate e calde con temperature in aumento nei prossimi giorni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.