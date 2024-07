Meteo Aversa, le previsioni per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio ad Aversa mostrano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un cielo sereno che accompagnerà la città campana per tutto il giorno.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +33,6°C intorno alle ore 9:00. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, ma comunque abbastanza calda. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di 7,9km/h.

Nel pomeriggio, il termometro continuerà a salire, con punte di +35,1°C intorno alle ore 11:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da Sud Ovest con una velocità di 10,9km/h.

La sera sarà caratterizzata da temperature più miti, ma comunque piacevoli, con valori intorno ai +27,1°C intorno alle ore 21:00. Il vento sarà più leggero, proveniente da Ovest con una velocità di 6,1km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Aversa per Lunedì 15 Luglio indicano una giornata di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal caldo e idratarsi regolarmente. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni ad Aversa.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.5° perc. +25.7° Assenti 4 N max 4.6 Tramontana 60 % 1012 hPa 3 cielo sereno +24.9° perc. +24.8° Assenti 4 NNE max 4.4 Grecale 53 % 1011 hPa 6 cielo sereno +28.1° perc. +27.8° Assenti 3.7 NE max 4.6 Grecale 41 % 1012 hPa 9 cielo sereno +33.6° perc. +32.8° Assenti 7.9 SSO max 5.2 Libeccio 30 % 1012 hPa 12 cielo sereno +34.8° perc. +34.7° Assenti 19.3 OSO max 15.1 Libeccio 32 % 1011 hPa 15 cielo sereno +32.9° perc. +32.9° Assenti 17.1 O max 18.4 Ponente 36 % 1011 hPa 18 cielo sereno +29.6° perc. +30° Assenti 9.4 O max 12.4 Ponente 46 % 1011 hPa 21 cielo sereno +27.1° perc. +28.2° Assenti 6.1 O max 7.6 Ponente 60 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 20:31

