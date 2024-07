Meteo Orta di Atella, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Orta di Atella mostrano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si attesterà intorno al 30% durante le ore centrali della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 35,7°C nel corso della mattinata, con una leggera diminuzione nel pomeriggio fino a 33,6°C e 32,5°C verso sera.

Durante la notte, le temperature saranno piuttosto miti, con valori intorno ai 26°C. Il vento soffierà prevalentemente da ovest – sud ovest con intensità variabile tra i 2,3km/h e i 7,5km/h.

Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere il picco massimo attorno alle 10:00. Durante il pomeriggio, non sono previste variazioni significative delle condizioni meteorologiche, con un calo delle temperature rispetto alle ore centrali della giornata. Anche in serata il tempo rimarrà stabile, con temperature gradevoli e vento leggero.

In conclusione, le previsioni meteo per Orta di Atella per Giovedì 18 Luglio indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate durante la mattinata e un graduale calo nel corso della giornata. Le condizioni meteorologiche si presenteranno stabili e senza precipitazioni, con vento leggero e umidità contenuta. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature estive nella zona di Orta di Atella.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Orta di Atella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 3 ONO max 3.7 Maestrale 70 % 1015 hPa 3 cielo sereno +25.6° perc. +26° Assenti 2.2 NNO max 2.2 Maestrale 72 % 1015 hPa 6 cielo sereno +28.1° perc. +29.3° Assenti 2.4 NNO max 2.3 Maestrale 58 % 1016 hPa 9 cielo sereno +34.5° perc. +34.5° Assenti 6.6 OSO max 4.6 Libeccio 33 % 1015 hPa 12 cielo sereno +35.6° perc. +36° Assenti 18.4 OSO max 13.7 Libeccio 32 % 1015 hPa 15 cielo sereno +34.3° perc. +34.3° Assenti 18.1 O max 20.2 Ponente 33 % 1014 hPa 18 cielo sereno +31° perc. +31.2° Assenti 9.5 O max 13.6 Ponente 42 % 1014 hPa 21 cielo sereno +29° perc. +29.8° Assenti 2.8 OSO max 3.3 Libeccio 51 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:29

