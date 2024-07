Meteo Ruvo di Puglia, le previsioni per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 31 Luglio a Ruvo di Puglia si prevede una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno o poche nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi che potranno superare i +30°C durante le ore centrali della giornata.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, con valori che potranno superare i +25°C. Nel corso del pomeriggio, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare ad un lieve calo delle temperature rispetto alle ore centrali della giornata. La situazione si confermerà anche durante la sera, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature che si attesteranno intorno ai +26°C.

Le condizioni meteo a Ruvo di Puglia per i prossimi giorni si preannunciano stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno su valori estivi. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dalle alte temperature.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Ruvo di Puglia indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno o poche nubi sparse e temperature elevate. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Ruvo di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.7° perc. +23.3° Assenti 20.4 ONO max 34.2 Maestrale 46 % 1014 hPa 4 cielo sereno +22.8° perc. +22.3° Assenti 16.8 ONO max 30.2 Maestrale 46 % 1014 hPa 7 cielo sereno +27.5° perc. +27° Assenti 17.4 NO max 21.9 Maestrale 35 % 1014 hPa 10 cielo sereno +30.6° perc. +29.2° Assenti 13.9 N max 14.1 Tramontana 28 % 1014 hPa 13 nubi sparse +31° perc. +30.3° Assenti 21.3 NNE max 18.8 Grecale 35 % 1012 hPa 16 nubi sparse +29.5° perc. +29° Assenti 14 NNE max 14.1 Grecale 39 % 1012 hPa 19 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 4.1 N max 4.8 Tramontana 43 % 1012 hPa 22 cielo sereno +25.3° perc. +25.1° Assenti 4.2 N max 6 Tramontana 46 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 20:08

