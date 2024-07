Meteo Venezia, le previsioni per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Venezia prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattinata inizierà con un cielo sereno e temperature gradevoli che si attesteranno intorno ai +25°C. Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente, con punte fino a +29°C.

Nel pomeriggio, il meteo a Venezia sarà caratterizzato da un cielo limpido e temperature che potranno raggiungere i +30°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +28°C.

Tuttavia, verso le 23:00 è prevista una breve pioggia leggera, che potrebbe portare un lieve calo delle temperature. La situazione dovrebbe comunque migliorare durante la notte, con il ritorno di un cielo sereno.

In base alle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Venezia, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature estive anche per i giorni successivi. Quindi, per chi si trova a Venezia, è possibile godere di giornate soleggiate e calde, ideali per passeggiate e attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.6° perc. +25.3° Assenti 6.2 N max 7.3 Tramontana 81 % 1014 hPa 4 cielo sereno +23.6° perc. +24° Assenti 9.3 N max 10.2 Tramontana 77 % 1014 hPa 7 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 6.2 N max 6.4 Tramontana 69 % 1015 hPa 10 cielo sereno +29° perc. +31.5° Assenti 2.1 OSO max 3.7 Libeccio 63 % 1015 hPa 13 cielo sereno +30.4° perc. +33.6° Assenti 4.4 S max 5.2 Ostro 60 % 1014 hPa 16 cielo sereno +30.2° perc. +34.3° Assenti 3.8 S max 4.3 Ostro 65 % 1013 hPa 19 cielo sereno +27.6° perc. +30.5° prob. 2 % 1 SSE max 2 Scirocco 75 % 1013 hPa 22 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° prob. 2 % 2 N max 2.8 Tramontana 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:35 e tramonta alle ore 20:56

