Previsioni Meteo Avola: tutti i dettagli per domani lunedì 29 luglio

Le previsioni meteo per Lunedì 29 Luglio ad Avola prevedono una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i 26,2°C e i 31°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con punte fino a 32,5°C.

Durante la mattina, il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità compresa tra i 10,8km/h e i 13,1km/h. Nel pomeriggio, la direzione del vento ruoterà verso Sud – Sud Est, mantenendo comunque una velocità costante intorno ai 11,1km/h – 12,1km/h. In serata, il vento proveniente da Nord – Nord Ovest soffierà con intensità tra i 8,6km/h e i 9,7km/h.

L’umidità si attesterà intorno al 50% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1015hPa.

In base alle condizioni attese, possiamo affermare che Lunedì 29 Luglio sarà una giornata ideale per trascorrere del tempo all’aperto ad Avola, godendo del bel tempo e delle temperature estive. Le previsioni meteo per i prossimi giorni confermano un trend di stabilità, con cielo sereno e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Luglio a Avola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 5.8 N max 7 Tramontana 59 % 1015 hPa 4 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 5.5 NNE max 6 Grecale 57 % 1015 hPa 7 cielo sereno +29° perc. +29.6° Assenti 6.9 NE max 10 Grecale 50 % 1015 hPa 10 cielo sereno +30.6° perc. +31.9° Assenti 11.1 E max 14.3 Levante 50 % 1015 hPa 13 cielo sereno +31° perc. +32.3° Assenti 10.1 SE max 11.7 Scirocco 48 % 1013 hPa 16 cielo sereno +30.4° perc. +31.6° Assenti 10.8 SSO max 13.2 Libeccio 50 % 1013 hPa 19 cielo sereno +28.4° perc. +30° Assenti 4.5 SO max 8.5 Libeccio 59 % 1013 hPa 22 cielo sereno +28.2° perc. +28.9° Assenti 8.7 NO max 9.6 Maestrale 52 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 20:06

