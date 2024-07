Previsioni Meteo Cardito: il bollettino per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Cardito si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +31°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +32°C a causa dell’umidità del 50%. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 12km/h.

Nel pomeriggio, il meteo a Cardito non presenterà variazioni significative: il cielo resterà sereno, le temperature si manterranno elevate intorno ai +32°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +33°C. Il vento sarà sempre da Sud Ovest con una velocità di 15,6km/h.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con cielo sereno e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +26°C. Il vento sarà sempre presente, ma con una intensità più contenuta rispetto al pomeriggio, con una velocità di 7,9km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Cardito indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento moderato da Sud Ovest. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Cardito

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.8° perc. +26.2° Assenti 4.1 OSO max 6.7 Libeccio 68 % 1013 hPa 3 cielo sereno +24.9° perc. +25.4° Assenti 0.7 SO max 4.1 Libeccio 74 % 1012 hPa 6 cielo sereno +26.8° perc. +28.3° Assenti 3.6 SSO max 5.3 Libeccio 67 % 1011 hPa 9 cielo sereno +31° perc. +32.7° Assenti 12 SO max 10.5 Libeccio 50 % 1011 hPa 12 cielo sereno +32.1° perc. +33.2° Assenti 17.7 OSO max 15.7 Libeccio 44 % 1010 hPa 15 cielo sereno +31.4° perc. +32.6° Assenti 16.4 OSO max 17.7 Libeccio 46 % 1009 hPa 18 cielo sereno +28.9° perc. +30.2° Assenti 10.2 OSO max 12 Libeccio 55 % 1009 hPa 21 cielo sereno +26.9° perc. +28.7° prob. 7 % 7.9 OSO max 9.8 Libeccio 69 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.