Previsioni Meteo Casal di Principe: il bollettino per domani domenica 14 luglio

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Casal di Principe prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature in aumento, con una leggera copertura nuvolosa che potrebbe comparire verso le ore centrali della mattinata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32-33°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera.

Durante il pomeriggio, il cielo si manterrà per lo più sereno, con una leggera presenza di nubi sparse che non dovrebbero portare a precipitazioni. Le temperature massime si manterranno elevate, con valori intorno ai 32-33°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest contribuirà a mitigare leggermente il caldo.

In serata, il cielo si manterrà sereno e le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, con valori che si attesteranno intorno ai 26-28°C. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest – Nord Ovest.

Le condizioni meteo dei prossimi giorni a Casal di Principe si prevedono stabili, con temperature che dovrebbero rimanere elevate e un cielo per lo più sereno. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Casal di Principe

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.8° perc. +25.1° Assenti 4 N max 4.2 Tramontana 67 % 1011 hPa 3 cielo sereno +23.7° perc. +23.8° Assenti 3.6 N max 3.7 Tramontana 64 % 1011 hPa 6 cielo sereno +26.7° perc. +27.2° Assenti 2.3 NNE max 1.7 Grecale 51 % 1012 hPa 9 nubi sparse +31.2° perc. +31.1° Assenti 12.3 OSO max 11.4 Libeccio 39 % 1012 hPa 12 nubi sparse +32.8° perc. +32.8° Assenti 15.4 OSO max 14 Libeccio 37 % 1012 hPa 15 cielo sereno +32.2° perc. +32.5° Assenti 17.4 OSO max 17.6 Libeccio 40 % 1011 hPa 18 cielo sereno +28.2° perc. +29.3° Assenti 10.4 ONO max 15.1 Maestrale 57 % 1011 hPa 21 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 3.9 ONO max 5.4 Maestrale 66 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:33

