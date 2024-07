Previsioni Meteo Chiavari: il bollettino per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Chiavari per Venerdì 26 Luglio prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 28,7°C nel corso della mattinata, con una sensazione termica che potrà arrivare fino a 30,8°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud, con una velocità che varierà tra i 7km/h e gli 8km/h.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si manterranno intorno ai 28°C, con un lieve aumento della percezione termica a causa dell’umidità presente nell’aria. Il vento sarà leggero, con una direzione prevalente da sud.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 29°C. La brezza leggera proveniente da sud contribuirà a mantenere il clima piacevole e estivo.

In serata, il meteo a Chiavari continuerà a essere favorevole, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 24,7°C. Il vento proveniente da nord-est sarà ancora presente, ma con una intensità più contenuta rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo indicano una giornata di Venerdì 26 Luglio all’insegna del sole e del caldo a Chiavari. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori estivi e venti leggeri. È consigliabile approfittare di queste condizioni favorevoli per godersi una piacevole giornata all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +24.4° perc. +24.9° prob. 4 % 10.7 NE max 10.5 Grecale 78 % 1011 hPa 3 cielo sereno +24.3° perc. +24.7° prob. 4 % 9 NNE max 8.5 Grecale 74 % 1011 hPa 6 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 4 % 4.6 NE max 5 Grecale 71 % 1012 hPa 9 cielo sereno +28.4° perc. +30.1° prob. 8 % 8.1 S max 7 Ostro 60 % 1012 hPa 12 cielo sereno +28.6° perc. +30.9° prob. 20 % 6.8 S max 8 Ostro 63 % 1012 hPa 15 cielo sereno +28.8° perc. +30.8° prob. 20 % 5.2 SSO max 5.5 Libeccio 60 % 1012 hPa 18 cielo sereno +26.7° perc. +28.8° prob. 16 % 1.5 O max 2.2 Ponente 76 % 1013 hPa 21 cielo sereno +24.7° perc. +25.2° prob. 12 % 6.6 NE max 6 Grecale 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 03:41 e tramonta alle ore 03:41

