Previsioni Meteo Sestri Levante: il bollettino per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sestri Levante indicano condizioni di bel tempo con cielo sereno e temperature gradevoli. Martedì e mercoledì vedranno una leggera presenza di nubi, ma senza piogge significative. Le temperature rimarranno stabili, con una lieve tendenza al rialzo verso metà settimana. È consigliabile approfittare del sole e del clima estivo per godersi il mare e le passeggiate all’aperto.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Sestri Levante, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,2°C, con una percezione di +21,8°C. Il vento soffierà a 8,4km/h da Nord Est, con raffiche fino a 7,2km/h. L’umidità sarà al 50% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Per la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +28,4°C, con una percezione di +28,7°C. Il vento sarà leggero, con intensità intorno ai 6,4km/h provenienti da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 47%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno senza nuvole, con temperature che raggiungeranno i +28,1°C e una percezione di +28,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 4,7km/h provenienti da Sud Ovest. L’umidità salirà al 50%.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno a +23,2°C, con una percezione di +23,3°C. Il vento soffierà leggero da Nord – Nord Est a 6,2km/h. L’umidità sarà al 65% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,6°C, con una percezione di +22,5°C. Il vento soffierà da Nord Est a 6,4km/h, con raffiche fino a 5,7km/h. L’umidità sarà al 61% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +27,4°C, con una percezione di +28,9°C. Il vento sarà leggero, con intensità intorno ai 9,6km/h provenienti da Sud. L’umidità si attesterà al 63%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno senza nuvole, con temperature che raggiungeranno i +27,3°C e una percezione di +28,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 5,6km/h provenienti da Sud. L’umidità salirà al 64%.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno a +22,5°C, con una percezione di +23°C. Il vento soffierà leggero da Nord Est a 6,3km/h. L’umidità sarà al 83% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 20%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,4°C, con una percezione di +22,6°C. Il vento soffierà da Nord Est a 6,6km/h, con raffiche fino a 5,7km/h. L’umidità sarà al 72% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Per la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature saliranno fino a +28,6°C, con una percezione di +30°C. Il vento sarà leggero, con intensità intorno ai 6,3km/h provenienti da Sud. L’umidità si attesterà al 57%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 51%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,8°C, con una percezione di +30,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 6,1km/h provenienti da Sud. L’umidità salirà al 57%.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno a +24,4°C, con una percezione di +24,9°C. Il vento soffierà leggero da Nord a 7,2km/h. L’umidità sarà al 79% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,3°C, con una percezione di +24,9°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 7,2km/h, con raffiche fino a 7,3km/h. L’umidità sarà all’82% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +28,2°C, con una percezione di +30,7°C. Il vento sarà leggero, con intensità intorno ai 2,8km/h provenienti da Ovest. L’umidità si attesterà al 67%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno senza nuvole, con temperature che raggiungeranno i +29°C e una percezione di +31,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 5,8km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest. L’umidità salirà al 63%.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno a +24,3°C, con una percezione di +24,9°C. Il vento soffierà leggero da Nord – Nord Est a 7,2km/h. L’umidità sarà all’80% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Sestri Levante, si prevedono condizioni di bel tempo con cielo sereno e temperature gradevoli. Sia martedì che mercoledì saranno caratterizzati da una leggera presenza di nubi, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno stabili, con una leggera tendenza al rialzo verso la metà della settimana. È consigliabile godersi le giornate di sole e il clima estivo in riva al mare o in passeggiate all’aria aperta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.