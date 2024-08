Meteo Avola, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Domenica 18 Agosto a Avola si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature piuttosto elevate e una leggera presenza di nuvole nel corso della giornata.

Nella mattina di Domenica 18 Agosto, ci aspettiamo cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, temperature che si aggirano intorno ai 30°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 42% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nel pomeriggio, la situazione meteo a Avola vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con cielo che si presenterà parzialmente coperto. Le temperature massime raggiungeranno i 33°C, con una brezza vivace proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 44% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente sereno con una leggera copertura nuvolosa, temperature che si abbasseranno intorno ai 28°C e una brezza tesa proveniente da Ovest. L’umidità aumenterà fino al 60% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Avola indicano una giornata con temperature elevate, una leggera presenza di nuvole e venti moderati provenienti da diverse direzioni. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di proteggersi adeguatamente dal caldo. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Avola per organizzare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Avola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +28.4° perc. +28.7° Assenti 10.8 ONO max 12.6 Maestrale 48 % 1010 hPa 4 cielo sereno +27.7° perc. +28.2° Assenti 10.4 ONO max 12.6 Maestrale 52 % 1010 hPa 7 cielo sereno +30.6° perc. +30.9° Assenti 8.5 NNE max 10.8 Grecale 44 % 1010 hPa 10 nubi sparse +31.6° perc. +32.5° Assenti 8.8 SSE max 13.7 Scirocco 45 % 1010 hPa 13 cielo coperto +32.3° perc. +33.5° Assenti 12.6 SSO max 22.9 Libeccio 44 % 1009 hPa 16 nubi sparse +32.6° perc. +32.7° Assenti 27.8 O max 33.2 Ponente 38 % 1008 hPa 19 cielo sereno +28.2° perc. +29.2° Assenti 18.8 O max 32 Ponente 55 % 1008 hPa 22 poche nuvole +26.9° perc. +28.1° Assenti 12.9 O max 17.9 Ponente 62 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:43

