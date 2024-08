Meteo Avola, le previsioni per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Martedì 20 Agosto ad Avola si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno all’insegna di un cielo sereno con temperature che si aggireranno intorno ai 25°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità di circa 21km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 35,6km/h. L’umidità si attesterà intorno al 61% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Man mano che la mattinata avanzerà, il cielo rimarrà sereno con un leggero aumento della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno fino a superare i 30°C durante le ore centrali del giorno, con una percezione di caldo che potrà arrivare anche a 31°C. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, tenderà a diminuire leggermente, mantenendosi comunque a livelli di brezza tesa. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% e la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica potrebbe subire una variazione con l’arrivo di nubi sparse e possibili precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno comunque elevate, con valori intorno ai 28-29°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, con raffiche che potrebbero superare i 20km/h. L’umidità atmosferica sarà intorno al 55-60%.

In serata, il cielo tornerà a schiarirsi, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 26-27°C, mentre il vento tenderà a calmarsi ulteriormente. L’umidità si manterrà su valori intorno al 65-70% e la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto ad Avola indicano una giornata con alternanza di schiarite, nubi sparse e possibili piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 30°C. Si consiglia di prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Avola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25° perc. +25.1° Assenti 21.6 ONO max 36.3 Maestrale 62 % 1009 hPa 4 cielo sereno +23.9° perc. +24.1° Assenti 25.6 O max 43.6 Ponente 68 % 1009 hPa 7 poche nuvole +27° perc. +27.9° Assenti 29.6 O max 36.4 Ponente 58 % 1009 hPa 10 cielo sereno +29.9° perc. +30.9° Assenti 21.6 O max 27.5 Ponente 50 % 1009 hPa 13 nubi sparse +28.8° perc. +30° Assenti 10.3 O max 26.9 Ponente 55 % 1009 hPa 16 nubi sparse +28.2° perc. +29.6° prob. 12 % 9.5 O max 18.4 Ponente 59 % 1009 hPa 19 cielo sereno +26.7° perc. +28.1° prob. 8 % 7.2 ENE max 12.3 Grecale 66 % 1010 hPa 22 cielo sereno +25.9° perc. +26.4° Assenti 12.5 NNE max 14.4 Grecale 68 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:41

