Meteo Castelfranco Emilia, le previsioni per domani giovedì 29 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Castelfranco Emilia mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per l’intera giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con una leggera presenza di nubi sparse, mentre nel pomeriggio e sera il cielo sarà completamente sereno, con una copertura nuvolosa vicina allo zero percento.

Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con valori che raggiungeranno i +34,8°C nel primo pomeriggio. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, garantendo un clima caldo ma non eccessivamente afoso. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 10 km/h, provenienti prevalentemente da direzione Nord-Nord Est.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si attesterà intorno al 30-35%. La pressione atmosferica sarà stabile sui 1014-1017 hPa, confermando la costante assenza di fenomeni meteorologici significativi.

Considerazioni finali: Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Castelfranco Emilia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di adottare le dovute precauzioni per evitare insolazioni. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Castelfranco Emilia

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.8° perc. +23.1° 0.14 mm 7.6 OSO max 9.4 Libeccio 75 % 1017 hPa 3 nubi sparse +21.7° perc. +21.9° prob. 3 % 8 OSO max 10.6 Libeccio 78 % 1017 hPa 6 nubi sparse +23.3° perc. +23.6° Assenti 7.7 OSO max 12.9 Libeccio 72 % 1017 hPa 9 poche nuvole +29.6° perc. +30° Assenti 9.8 ONO max 9.3 Maestrale 47 % 1017 hPa 12 cielo sereno +33.9° perc. +33.5° Assenti 5.6 NO max 4.9 Maestrale 32 % 1016 hPa 15 cielo sereno +34.7° perc. +33.7° prob. 7 % 6.3 NE max 4.5 Grecale 27 % 1014 hPa 18 cielo sereno +29.1° perc. +28.5° prob. 7 % 3.3 SSO max 3.3 Libeccio 38 % 1014 hPa 21 cielo sereno +25.7° perc. +25.6° Assenti 6.5 SO max 6.6 Libeccio 51 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:53

