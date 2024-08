Meteo Olbia, le previsioni per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo per Olbia

Le previsioni meteo per Olbia indicano un clima stabile e caldo per il fine settimana. Venerdì sarà caratterizzato da cielo sereno, con temperature in aumento durante la mattina e il pomeriggio. Sabato, invece, si prevedono nubi sparse e un aumento delle temperature, con vento in intensificazione. Domenica il cielo sarà coperto, con temperature più miti rispetto ai giorni precedenti. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla presenza di vento nelle diverse fasce orarie.

Venerdì 9 Agosto

Notte

Durante la notte a Olbia, cielo sereno caratterizzerà il clima con una temperatura di +24,3°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest con velocità di 9,1km/h. L’umidità si attesterà al 62% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 07:00 si raggiungeranno i +31°C, con una leggera brezza da Nord Ovest a 13,9km/h. L’umidità diminuirà al 42%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che arriveranno a toccare i +35,8°C alle 13:00. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 23,3km/h con un’umidità del 31%.

Sera

La serata sarà all’insegna del cielo sereno con temperature intorno ai +24°C. Il vento sarà una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 6km/h con un’umidità del 63%.

Sabato 10 Agosto

Notte

Durante la notte, il cielo sereno continuerà con temperature intorno ai +23°C e una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 6,1km/h. L’umidità sarà del 56%.

Mattina

La mattina inizierà con un cielo sereno ma con una leggera copertura nuvolosa che aumenterà fino al 33% alle 07:00. Le temperature si attesteranno sui +29,6°C con una brezza da Est – Sud Est a 4,5km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le nubi sparse copriranno il cielo con una copertura nuvolosa del 50% alle 13:00 e temperature intorno ai +33,7°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Est a 15,3km/h.

Sera

La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +25,6°C. Il vento sarà una brezza leggera da Sud – Sud Est a 6,5km/h con un’umidità del 79%.

Domenica 11 Agosto

Notte

Durante la notte, il cielo resterà coperto al 100% con temperature intorno ai +24,9°C e una leggera brezza da Sud – Sud Ovest a 3,1km/h. L’umidità sarà del 66%.

Mattina

La mattina proseguirà con un cielo coperto al 88% alle 09:00 e temperature che raggiungeranno i +33,7°C. Il vento soffierà da Est a 15,3km/h con un’umidità del 37%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le nubi sparse si faranno spazio con una copertura nuvolosa dell’84% alle 13:00 e temperature intorno ai +34,8°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Est – Sud Est a 25,6km/h.

Sera

La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +26,5°C. Il vento sarà una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 7,8km/h con un’umidità del 58%.

Alla luce delle previsioni meteo per il fine settimana a Olbia, si prevede un clima caldo e stabile con cielo sereno il Venerdì, nubi sparse e temperature in aumento il Sabato, e cielo coperto con temperature più miti la Domenica. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla presenza di vento durante le diverse fasce orarie.

