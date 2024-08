Meteo Olbia, le previsioni per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Olbia mostrano variazioni significative nei prossimi giorni. Dopo una giornata di pioggia e vento, il Martedì si prospetta con cielo sereno e temperature in aumento. Il Mercoledì sarà caratterizzato da un cielo limpido e temperature elevate, mentre Giovedì si prevedono cieli nuvolosi con temperature più miti. Si consiglia di monitorare attentamente le previsioni per organizzare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 19 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,9°C con una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Sud Ovest a 12,5km/h. L’umidità sarà del 74% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mattina: Le prime ore del mattino vedranno nubi sparse con una copertura nuvolosa al 72%. Le temperature saliranno fino a +22,8°C con una brezza proveniente dall’Ovest – Sud Ovest a 15,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 65% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 30%. Le temperature massime arriveranno a +27,5°C con raffiche di vento fino a 26,4km/h provenienti dal Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 55% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Sera: La pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa al 26%. Le temperature si abbasseranno a +21,9°C con una brezza vivace proveniente dall’Ovest a 23,4km/h. L’umidità aumenterà all’85% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Martedì 20 Agosto

Notte: Il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura al 22%. Le temperature notturne si manterranno intorno ai +21,4°C con una brezza proveniente dall’Ovest – Nord Ovest a 8,8km/h. L’umidità sarà all’86% con una pressione di 1011hPa.

Mattina: Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura al 14%. Le temperature saliranno fino a +22,6°C con una brezza proveniente dall’Ovest – Sud Ovest a 8,4km/h. L’umidità si attesterà al 82% con una pressione di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,4°C con una brezza proveniente dal Nord Ovest a 15,3km/h. L’umidità scenderà al 41% con una pressione di 1011hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,3°C con una brezza vivace proveniente dall’Ovest – Sud Ovest a 21,1km/h. L’umidità sarà del 77% con una pressione di 1013hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai +21,6°C con una brezza vivace proveniente dall’Ovest – Sud Ovest a 12,6km/h. L’umidità sarà all’83% con una pressione di 1013hPa.

Mattina: Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo sereno con una copertura al 0%. Le temperature saliranno fino a +22,9°C con una brezza proveniente dall’Ovest – Sud Ovest a 9,6km/h. L’umidità si manterrà al 74% con una pressione di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura al 1%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,9°C con una brezza vivace proveniente dal Nord Ovest a 19,9km/h. L’umidità sarà del 31% con una pressione di 1011hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura al 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,3°C con una brezza vivace proveniente dall’Ovest – Sud Ovest a 21,1km/h. L’umidità sarà del 77% con una pressione di 1013hPa.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 51%. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai +21°C con una brezza proveniente dall’Ovest – Sud Ovest a 11,1km/h. L’umidità sarà all’87% con una pressione di 1014hPa.

Mattina: Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo coperto con una copertura al 96%. Le temperature saliranno fino a +26,3°C con una brezza leggera proveniente dall’Ovest a 8km/h. L’umidità si manterrà al 56% con una pressione di 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura al 89%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,9°C con una brezza leggera proveniente dal Nord – Nord Est a 5,7km/h. L’umidità sarà del 39% con una pressione di 1014hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura al 22%. Le temperature si abbasseranno a +24,2°C con una brezza leggera proveniente dall’Ovest – Sud Ovest a 8,2km/h. L’umidità aumenterà al 64% con una pressione di 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per Olbia, si prevedono variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

