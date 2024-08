Previsioni Meteo Bologna: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Bologna indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si presenterà con poche nuvole, ma nel corso delle ore la copertura nuvolosa aumenterà fino a diventare abbastanza consistente nel pomeriggio e nella serata.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +26,9°C con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Est a una velocità di 12,6km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel pomeriggio, le nubi saranno più presenti, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 69%. Le temperature saliranno fino a +30,6°C, con una percezione di caldo di +31,2°C. Il vento proveniente da Est sarà più sostenuto, con una velocità di 13,6km/h. L’umidità si manterrà intorno al 45% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

In serata, il cielo sarà ancora coperto da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 61%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi sui +22,4°C. Il vento sarà più leggero, con una velocità di 6,3km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità salirà al 71% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Bologna per Giovedì 22 Agosto indicano una giornata con un aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore, ma senza precipitazioni previste. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con un calo previsto solo in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di vestirsi adeguatamente in base alle temperature previste.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.2° perc. +22.4° Assenti 7.4 SSE max 7.6 Scirocco 71 % 1013 hPa 3 cielo sereno +21.5° perc. +21.6° Assenti 3.6 SSE max 4.5 Scirocco 71 % 1013 hPa 6 cielo sereno +23.3° perc. +23.6° Assenti 3.7 SE max 5.8 Scirocco 71 % 1014 hPa 9 nubi sparse +28.1° perc. +28.8° Assenti 12.9 E max 15.4 Levante 52 % 1014 hPa 12 nubi sparse +30.6° perc. +31.2° Assenti 13.6 E max 12 Levante 45 % 1012 hPa 15 cielo sereno +30.4° perc. +30.9° prob. 3 % 17.2 ENE max 13.6 Grecale 45 % 1011 hPa 18 cielo sereno +24.4° perc. +24.6° prob. 3 % 10.4 ESE max 19.2 Scirocco 65 % 1012 hPa 21 nubi sparse +22.7° perc. +22.8° Assenti 7.2 SSE max 8.7 Scirocco 69 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 20:04

