Previsioni Meteo Genova: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

Le previsioni meteo a Genova per Giovedì 22 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da condizioni atmosferiche stabili e temperature gradevoli. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni leggere.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord che potrà raggiungere i 12km/h. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel pomeriggio, è prevista la comparsa di piogge leggere con una probabilità del 21%. Le temperature massime saranno di circa +30°C, con una percezione termica di +32°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 8,7km/h, con raffiche leggere. L’umidità aumenterà al 61% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord che potrà raggiungere i 5,5km/h. L’umidità sarà intorno all’80% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Genova indicano una giornata con cielo sereno al mattino, seguito da piogge leggere nel pomeriggio e sereno in serata. Le temperature si manterranno gradevoli, con un lieve aumento durante il giorno. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni nel pomeriggio e di essere preparati con un ombrello in caso di necessità.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.9° perc. +24.3° Assenti 4.9 N max 5.1 Tramontana 78 % 1013 hPa 3 cielo sereno +23.4° perc. +23.8° Assenti 6.3 N max 5.7 Tramontana 78 % 1013 hPa 6 cielo sereno +24° perc. +24.5° Assenti 9.3 N max 12 Tramontana 79 % 1013 hPa 9 cielo sereno +27.7° perc. +29.6° prob. 7 % 5.9 NO max 6.9 Maestrale 66 % 1014 hPa 12 cielo sereno +30° perc. +32° prob. 18 % 5.2 SO max 7.1 Libeccio 56 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +28.5° perc. +31° 0.13 mm 7.5 SO max 7.7 Libeccio 66 % 1012 hPa 18 cielo sereno +25.2° perc. +25.9° prob. 31 % 2.3 O max 4.4 Ponente 82 % 1012 hPa 21 cielo sereno +24.1° perc. +24.7° prob. 26 % 3.7 N max 5.1 Tramontana 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 20:13

